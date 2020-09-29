Правила чемпіонату Англії з футболу можуть змінити через коронавірус

Клуби англійської Прем'єр-ліги проведуть голосування про внесення офіційних змін у правила першості країни.

Як повідомляє видання BBC, у вівторок, 29 вересня, команди АПЛ обговорять питання дострокового завершення сезону в разі його припинення через непередбачені обставини, зокрема через коронавірус. Якщо клуби проголосують за введення цього правила, то їм потрібно буде визначитися з кількістю матчів, які необхідно зіграти, щоб можна було визнати сезон дійсним.

Очікується, що для визнання результатів чемпіонату остаточними командам потрібно буде провести дві третини-три чверті із загальної кількості поєдинків. В іншому разі сезон буде анульований.

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