Працював в Україні: названо найкращого арбітра всіх часів

Авторитетне французьке видання France Football визнало знаменитого італійського арбітра П'єрлуїджі Колліну найкращим футбольним рефері всіх часів.

"Коли справа доходить до суддів, перше, що спадає на думку, – це його прізвище. Від свого дебюту в 1977 році до останнього матчу в 2005 році Колліна творив історію футболу", – пише France Football.

60-річний Колліна за свою кар'єру пропрацював на 240 поєдинках Серії А. Також обслуговував 109 міжнародних матчів, включно з фіналом чемпіонату світу 2002 року між Німеччиною і Бразилією.

З 1998 по 2005 рік він був визнаний найкращим суддею світу за версією IFFHS.

У 2010 році прийшов на посаду куратора суддівського корпусу України, де пропрацював 6 років.

У 2011 році був включений до Зали слави італійського футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні France Football назвав три символічних футбольні збірні, складені з найкращих гравців в історії цього виду спорту.

Були опубліковані результати голосування 140 журналістів, які і допомогли визначити найяскравіших виконавців. Відмовившись від вручення "Золотого м'яча" 2020 року, France Football вирішив замість цього досягти кількох "команд мрії".