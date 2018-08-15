"Прапор України - неприпустимо!" Матч Ліги чемпіонів розлютив росЗМІ

Патріотичний вчинок захисника грецького ПАОКа Євгена Хачеріді, який продемонстрував російським уболівальникам щитки з українським прапором на матчі Ліги чемпіонів, викликав справжню істерику у РосЗМІ.

Фото: Дарина Ісаєва, СЕ

Так, одне з провідних видань РФ "Спорт-Экспресс" вибухнуло статтею під назвою "Хачеріді вчинив неприпустиме. УЄФА зобов'язаний відреагувати!". Автор назвав подібні дії футболіста збірної України політичною акцією і провокацією.

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"Сподіваюся, делегат зустрічі вказав факт демонстрації українського прапора у протоколі. Що робити, якщо ні? Заводити справу за публікаціями у ЗМІ. Якщо УЄФА проігнорує жест Хачеріді - це буде щонайменше дивно", - пише журналіст.

У свою чергу портал SportBox також назвав вчинок Євгена провокацією. щоправда пояснити, в чому саме вона полягає, журналісти видання не спромоглися.

Нагадаємо, Євген Хачеріді почав матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між ПАОКом і "Спартаком" з лави запасних. Наш співвітчизник з'явився на полі на 64-й хвилині гри і допоміг грецькій команді відстояти потрібний для проходу далі рахунок - 0:0.

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