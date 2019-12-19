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19 грудня • оновлено в 11:41
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Пожежі й сутички з поліцією: десятки поранених на матчі "Барселона" – "Реал"

1.3т
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18 грудня в Барселоні під час і після матчу чемпіонату Іспанії "Барселона" – "Реал" (0:0) відбулися масові заворушення. Внаслідок зіткнень щонайменше 60 осіб отримали поранення.

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Як повідомляє AS, поліція під час гри не пустила на стадіон борців за незалежність Каталонії, які зламали залізну огорожу. Органи правопорядку заарештували 9 осіб.

На початку другого тайму поєдинок був ненадовго перерваний через те, що на поле з трибун полетіли надувні жовті м'ячі, які символізують акцію за незалежність Каталонії.

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

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Після матчу протестувальники палили сміттєві контейнери в околицях "Камп Ноу", влаштовуючи великі пожежі. Групі радикалів вдалося розкрити поліцейський фургон і забрати звідти спорядження. Правоохоронцям довелося застосовувати гумові кулі. Одна людина була затримана за те, що кинула пляшку в співробітника правопорядку.

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Трибуни стадіону "Камп Ноу" на матчі "Барселона" – "Реал"

Трибуни стадіону "Камп Ноу" на матчі "Барселона" – "Реал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Реал" мав відбутися в жовтні, але був відкладений через грандіозні акції протесту борців за незалежність Каталонії.

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Читайте всі новини по темі "Реал - Барселона" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Реал - Барселона
Місце
Іспанія Барселона
Тег
ФК Барселона
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