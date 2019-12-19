Пожежі й сутички з поліцією: десятки поранених на матчі "Барселона" – "Реал"

18 грудня в Барселоні під час і після матчу чемпіонату Іспанії "Барселона" – "Реал" (0:0) відбулися масові заворушення. Внаслідок зіткнень щонайменше 60 осіб отримали поранення.

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Як повідомляє AS, поліція під час гри не пустила на стадіон борців за незалежність Каталонії, які зламали залізну огорожу. Органи правопорядку заарештували 9 осіб.

На початку другого тайму поєдинок був ненадовго перерваний через те, що на поле з трибун полетіли надувні жовті м'ячі, які символізують акцію за незалежність Каталонії.

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Після матчу протестувальники палили сміттєві контейнери в околицях "Камп Ноу", влаштовуючи великі пожежі. Групі радикалів вдалося розкрити поліцейський фургон і забрати звідти спорядження. Правоохоронцям довелося застосовувати гумові кулі. Одна людина була затримана за те, що кинула пляшку в співробітника правопорядку.

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el # Clásico https://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV - EL PAÍS (@el_pais) 18 Nollaig 2019

Intensa humareda de unos contenedores ardiendo. Los @mossos disparan foam en los alrededores del Camp Nou https://t.co/JV2rEyxNIe pic.twitter.com/hg0OzSOl8Y - Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 18 Nollaig 2019

Els últims aldarulls importants a Barcelona postsentència es van viure el 26 d'octubre a Via Laietana. La nit abans del 10A es van cremar alguns contenidors. Avui han tornat els enfrontaments amb els @mossos i un cos a cos directe. De nou barricades i també foam. pic.twitter.com/dNxPG1fXgu - Anna Punsí (@punsix) 18 Nollaig 2019

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Протести під час матчу "Барселона" – "Реал"

Трибуни стадіону "Камп Ноу" на матчі "Барселона" – "Реал"

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Реал" мав відбутися в жовтні, але був відкладений через грандіозні акції протесту борців за незалежність Каталонії.

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