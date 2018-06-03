Поза законів фізики: в мережі згадали найбільший гол в історії футболу

У цей день, 3 червня, рівно 19 років тому, бразильський захисник Роберто Карлос забив найбільший гол в історії футболу. На 22-й хвилині за рахунку 0:0 в в товариському матч проти збірної Франції, бразильський гравець відзначився фантастичним ударом з 35 метрів.

М'яч полетів по параболічної траєкторії і влетів в лівий від воротаря кут рикошетом від штанги. Воротар збірної Франції Фаб'єн Бартез лише проводив м'яч поглядом.

Футбольні експерти вважали, що цей удар суперечить закон фізики. Однак дослідники вивели формулу цього удару. Справа в тому, що Роберто Карлос вдарив по м'ячу сильно і надав йому достатню обертання. І найголовніше, що удар наносився з дальньої дистанції

Цей же удар, але з іншого ракурсу:

Раніше "Єгипетський Мессі" забив фантастичний гол "Ромі" в півфіналі Ліги чемпіонів.