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Поза законів фізики: в мережі згадали найбільший гол в історії футболу

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У цей день, 3 червня, рівно 19 років тому, бразильський захисник Роберто Карлос забив найбільший гол в історії футболу. На 22-й хвилині за рахунку 0:0 в в товариському матч проти збірної Франції, бразильський гравець відзначився фантастичним ударом з 35 метрів.

М'яч полетів по параболічної траєкторії і влетів в лівий від воротаря кут рикошетом від штанги. Воротар збірної Франції Фаб'єн Бартез лише проводив м'яч поглядом.

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Футбольні експерти вважали, що цей удар суперечить закон фізики. Однак дослідники вивели формулу цього удару. Справа в тому, що Роберто Карлос вдарив по м'ячу сильно і надав йому достатню обертання. І найголовніше, що удар наносився з дальньої дистанції

Цей же удар, але з іншого ракурсу:

Раніше "Єгипетський Мессі" забив фантастичний гол "Ромі" в півфіналі Ліги чемпіонів.

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Дяченко Андрей
Дяченко Андрей
Сумно від Фрази "просто вдарив сильно"-пробачте але т.з. журналіст міг би на уроці фізики познайомитися із силою,що виникає при закрученні мяча чи кулі при якому виникає перепад тиску з обох боків мяча від налітаючого потоку повітря-ефект Месбауера або,по народному-"сухий лист". Так до,речі виникає підйомна сила крила літака. Журналіст-приклад його "ОСВІТнього"рівня. Удар повинен бути -"нецентральним".
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