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13 грудня • оновлено в 14:39
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Повний провал: Кіпр обігнав Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА

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За підсумками матчів єврокубків Україна залишилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2020 року, але опустилася на 13-ту позицію у рейтингу 2021 року, пропустивши вперед Кіпр.

Як повідомляє XSport, кіпрський "АПОЕЛ" зумів у домашньому матчі обіграти "Севілью" з рахунком 1:0, набравши більше очок, ніж "Шахтар", "Динамо" і "Олександрія" разом узяті. Перемога принесла їм 0,4 очка, а нічия київського клубу в поєдинку з "Лугано" дала Україні 0,2 бала. Крім кіпріотів, нас обігнали Туреччина і Австрія, у якої залишилося ще два представники в єврокубках.

УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів

УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів

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Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2021

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2021

Слід зазначити, що в разі закінчення сезону на 11 місці або нижче чемпіон нашої країни втратить пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів і буде змушений проходити кваліфікацію.

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Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар ПФК Олександрія УЄФА
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Братский нрод
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А ведь пару часов назад Обоз издевался над неудачным выступлением российских клубов.... Ну так что, один народ все же?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это ваше место, ооочень почетное)
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