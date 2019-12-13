Повний провал: Кіпр обігнав Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА

За підсумками матчів єврокубків Україна залишилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2020 року, але опустилася на 13-ту позицію у рейтингу 2021 року, пропустивши вперед Кіпр.

Як повідомляє XSport, кіпрський "АПОЕЛ" зумів у домашньому матчі обіграти "Севілью" з рахунком 1:0, набравши більше очок, ніж "Шахтар", "Динамо" і "Олександрія" разом узяті. Перемога принесла їм 0,4 очка, а нічия київського клубу в поєдинку з "Лугано" дала Україні 0,2 бала. Крім кіпріотів, нас обігнали Туреччина і Австрія, у якої залишилося ще два представники в єврокубках.

УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів Футбол 24

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2021

Слід зазначити, що в разі закінчення сезону на 11 місці або нижче чемпіон нашої країни втратить пряму путівку у груповий етап Ліги чемпіонів і буде змушений проходити кваліфікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" повторило клубний антирекорд у єврокубках, не зумівши виграти у "Лугано".

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