Повний ігнор: ЗМІ повідомили про конфлікт у "Барселоні"

Мегатрансфер цього літа Антуана Грізманна в "Барселону" може викликати конфлікт всередині зоряного ансамблю каталонської команди.

31 липня до тренувань "Барселони" підключився Луїс Суарес, який повернувся в розташування команди після відпустки. За інформацією Cuatro і Onda Cero, в перший же день спільних занять стало помітно недружнє ставлення Суареса до новачка каталонців француза Антуана Грізманна.

За даними ЗМІ, Суарес ігнорував нового партнера, всіляко уникав дивитися йому в очі і не реагував на його коментарі.

Антуан Грізманн і Луїс Суарес sport24info.ma

Повідомляється, що така неприязнь може бути викликана висловлюваннями Грізманна під час чемпіонату світу-2018. Тоді, перед матчем 1/4 фіналу між збірними Франції та Уругваю, Грізманн заявив, що відчуває себе наполовину уругвайцем. Суарес не став приховувати свого невдоволення від почутого, заявивши, що Грізманн, перш за все, француз, а значить, не знає, що таке бути уругвайцем.

Після свого переходу в "Барселону" Грізманн заявляв, що не отримував вітальних повідомлень від Ліонеля Мессі і Луїса Суареса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболісти "Барселони" влаштували бунт у команді.

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