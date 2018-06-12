Повний хаос: ЗМІ повідомили про провал підготовки збірної Росії до ЧС-2018

Збірна Росії з футболу підходить абсолютно непідготовленою до старту домашнього чемпіонату світу 2018 року. Тренерський штаб команди не може визначитися ні з тактикою гри, ні зі складом на матч-відкриття з Саудівською Аравією, що несприятливо позначається на мікрокліматі в колективі.

За даними Telegram-каналу "ЭкСпорт", наставник росіян Станіслав Черчесов на теоретичних заняттях займається лише "накачуванням" підопічних. При цьому самі футболісти абсолютно не розуміють, як їм необхідно буде діяти на полі.

Крім того, у наставника збірної Росії немає ясності щодо стартового складу на поєдинок проти аравійців. За два дні до стартового свистка визначені лише п'ять гравців, який вийдуть на поле "Лужників" з перших хвилин.

Як повідомляв Про OBOZREVATEL, Міжнародна федерація футболу принизила збірну Росії перед чемпіонатом світу 2018 року.