Повний безлад: поліція застосувала гранати на матчі чемпіонату Бразилії

Поліція використовувала гранати, щоб заспокоїти уболівальників "Крузейро", які влаштували безлад після вильоту їхньої команди в нижчий дивізіон бразильського чемпіонату.

Як повідомляє агентство Eurosport, у матчі останнього туру Серії А "Крузейро" приймав на своєму полі "Палмейрас" і програв з рахунком 0:2, посівши 17-те місце в таблиці. Після другого пропущеного м'яча фанати господарів почали виламувати крісла і намагалися прорватися на поле. Для придушення заворушень поліції довелося використовувати гранати, які налякали уболівальників і змусили їх покинути трибуни.

"Крузейро" – "Палмейрас"

Цей виліт став першим у історії чемпіонатів Бразилії для "Крузейро". Минулого сезону команда посіла місце в середині таблиці, пробившись у Кубок Лібертадорес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо" Артем Мілевський наїхав на гравців свого колишнього клубу після матчу проти "Зорі".

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!