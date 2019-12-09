Головна Новини
9 грудня • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Повний безлад: поліція застосувала гранати на матчі чемпіонату Бразилії

1.2т
Читати матеріал російською

Поліція використовувала гранати, щоб заспокоїти уболівальників "Крузейро", які влаштували безлад після вильоту їхньої команди в нижчий дивізіон бразильського чемпіонату.

Як повідомляє агентство Eurosport, у матчі останнього туру Серії А "Крузейро" приймав на своєму полі "Палмейрас" і програв з рахунком 0:2, посівши 17-те місце в таблиці. Після другого пропущеного м'яча фанати господарів почали виламувати крісла і намагалися прорватися на поле. Для придушення заворушень поліції довелося використовувати гранати, які налякали уболівальників і змусили їх покинути трибуни.

"Крузейро" – "Палмейрас"

"Крузейро" – "Палмейрас"

Цей виліт став першим у історії чемпіонатів Бразилії для "Крузейро". Минулого сезону команда посіла місце в середині таблиці, пробившись у Кубок Лібертадорес.

Новини
"З головою не все гаразд": Запашний запропонував "покришити" фанатів і отримав у відповідь

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо" Артем Мілевський наїхав на гравців свого колишнього клубу після матчу проти "Зорі".

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Бразилії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Бразилії
Місце
Бразилія
Теги
ФК Крузейро Палмейрас
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги