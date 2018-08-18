"Повне свавілля": клуб УПЛ тримає тренера "в полоні"

Поки "Арсенал-Київ" борсається на дні УПЛ (1 очко в 5-ти матчах), в клубі не згасає конфлікт з призначенням нового тренера. Фабріціо Раванеллі покликали в міжсезоння, без вагомих причин усунувши від роботи колишнього головного тренера - Сергія Литовченко. Більш того, у Литовченко з клубом до сих пір діє контракт, і зараз у "Канонірів" формально два тренера...

Сам же Литовченко вже готовий приступити до нової роботи, але не все так просто - "Арсенал" поки навіть не віддає тренеру трудову. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів спортивний юрист Ілля Скоропашкін, який представляє інтереси Литовченко в переговорах з клубом.

"Ми поки не подавали позов до суду, продовжуючи вести переговори. Хоча це складно назвати "переговорами"- більше це схоже на односторонній рух з нашого боку. Сергій Вікторович вже поїхав в Білорусь, маючи нову пропозицію по роботі, але "Арсенал" веде себе виключно неадекватно", - говорить Скоропашкін.

"Арсенал" не дав Литовченко можливість продовжувати працювати в клубі, запросивши на його місце нового тренера. Сергій Вікторович кілька разів звертався в клуб з офіційною заявою, в якій просив дати йому можливість виконувати свої обов'язки, покладені контрактом, - клуб це проігнорував. Литовченко також просив призначити йому нові посадові обов'язки (адже була розмова про можливість перейти на іншу посаду), це теж було проігноровано. Крім цього, у клубу є значна сума заборгованостей перед Литовченко, більш ніж за 3 місяці, яку також не поспішають виплачувати ", - повідав юрист.

Однак, як виявилося, до минулих труднощів у відносинах "Арсеналу" та Литовченко додалася нова обставина - в клубі не віддають тренеру трудову книжку.

"Але найбільш кричущим є відмова "Арсеналу" добровільно звільнити Литовченко і видати йому трудову книжку! В результаті людина просто не може влаштуватися на нову роботу, тому що йому не віддають документи. Чим викликане таке ставлення до тренера, який зробив неоціненний внесок у розвиток клубу - важко зрозуміти. Я веду діалог з керівництвом клубу, але все безуспішно. Директор "Ареналу" відсилає з усіх питань до президента - Івіци Пірича, який не є підписантом і, з його слів, не має можливості в даний момент закрити борг перед Литовченко. Тут на обличчя конфлікт між директором і президентом ", - розповів Скоропашкін.

Ілля Скоропашкін

Ситуація все більше заходить в глухий кут, а сам Ілля Скоропашкін прямо називає дії клубу "свавіллям".

"Тому поки все знаходиться в такому незрозумілому стані, і що собі думають в "Арсеналі"- мені важко сказати. Але все це дуже серйозне порушення прав тренера з боку клубу. Їх нинішня діяльність - це, по суті, свавілля", - вважає юрист .

Раніше Литовченко вже говорив про намір судитися з "Арсеналом", якщо ситуація не вирішиться нормальним шляхом, проте позов поки не подано.

"Ми розуміємо, якщо звернутися до суду, питання не вирішиться відразу - це тривалий процес. Але я бачу, що без цього не обійтися. Тому що з боку клубу немає ніяких конструктивних дій - є тільки обіцянки. Думаю, ми почекаємо десь до кінця серпня або початку вересня, поки спаде спека. Може у людей ще настане розсудливість, і вони зрозуміють, що себе не можна так вести", - говорить Скоропашкін.

"Перша і єдина в Україні судова інстанція для розгляду таких спорів - Палата по вирішенню спорів ФФУ. Наступною інстанцією, куди можна звернутися після палати, - Спортивний арбітражний суд Лозанни. Керівники "Арсеналу" ставлять під загрозу ситуацію в клубі. З огляду на такі грубі порушення, ми будемо вимагати застосування жорстких санкцій, аж до заборони реєстрації нових футболістів. Клуб запросив іноземного фахівця фактично на "живе" місце, яке займав Литовченко, що теж відбивається на репутації і клубу, і нового тренера. Все це говорить про те, що клуб спочатку поводить себе вкрай неадекватно ", - підсумував Ілля Скоропашкін.