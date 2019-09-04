"Повинні спробувати": ексфутболіст "Динамо" пояснив, чому голосував за Зеленського

Ексфутболіст київського "Динамо", а нині гравець чернігівської "Десни" Андрій Богданов розповів, за кого віддав свій голос на виборах президента України.

Андрій Богданов ФК "Десна"

"Я за Зеленського голосував. За партію, на жаль, не вийшло проголосувати. Ми на зборах були. Але якби була така можливість, то я б, звичайно, за "Слугу Народу" проголосував", - сказав Богданов, чиї слова цитує YouTube-канал Stargorod Sport.

Свій вибір футболіст пояснив необхідністю змін в країні.

"Україні потрібні зміни. Повинні прийти нові люди до влади і спробувати, тому що самі бачать, в якому стані народ був. Сподіваюся, вони зможуть щось змінити і поліпшити. Треба їм дати хоча б півроку-рік, щоб побачити результат", - додав футболіст "Десни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер легендарного клубу звернувся до Зеленського.

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