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"Мусили": зірка "Динамо" пояснив поразку від "Аякса"

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Один з лідерів київського "Динамо" Беньямін Вербич розкритикував команду за провальний перший тайм у матчі плей-офф Ліги чемпіонів з амстердамським "Аяксом". На думку словенського півзахисника, саме гра команди до перерви стала причиною виїзної поразки - 1:3.

"Всі ми зараз дуже розчаровані. Особливо, звичайно, це стосується першого тайму. Ми повинні були зіграти більш успішніше в дебютному відрізку поєдинку. Шкода, що після того, як зуміли зрівняти рахунок, спершу арбітр не призначив явний пенальті в ворота "Аякса", а потім ми пропустили ще два голи. Що поробиш, це футбол. але у нас хороша команда. Думаю, ми це в черговий раз довели своєю грою в другому таймі. Після перерви ми грали краще, але, на жаль, не змогли змінити рахунок" , - цитує Вербича "Динамо" Киев от Шурика .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розкритикував півзахисника Дениса Гармаша за матч з "Аяксом".

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонівДинамо – Аякс
Особа
Беньямін Вербич
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Аякс
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