Повільно розвивається: футболіст збірної Росії, який зрадив Україну, висловився про РФ

Футболіст турецького "Фенербахче" і збірної Росії Роман Нойштедтер не вважає ситуацію в РФ жахливою, тому не займається там благодійністю. При цьому уродженець Дніпропетровська (нині - Дніпро) при цьому визнав, що країна розвивається вкрай повільно.

"У Саратові, де живе моя бабуся, жах? Не жах. Просто країна трохи повільніше розвивається, ніж Європа. Я ж виріс у Киргизії і знаю реалії, як може бути. У мене там було щасливе дитинство. Велика сім'я, все жили в одному під'їзді, разом грали, на дачу їздили з дідусем, шашлики смажили. Ні, в Росії не погано", - наводить словами Нойштедтера Чемпионат.com.

Відзначимо, що Роман Нойштедтер відмовився виступати за збірну України напередодні Євро-2012.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одна європейська країна виступила проти проведення в Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року.