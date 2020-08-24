Повєткін нокаутував Вайта, "Баварія" виграла ЛЧ: підсумки спорту 23 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 24.08.2020

"Баварія" і ПСЖ визначили переможця Ліги чемпіонів 2019/2020, а російський боксер Олександр Повєткін здобув ефектну перемогу над Ділліаном Вайтом.

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Крім того, відбувся 1-й тур нового розіграшу української Прем'єр-ліги. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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