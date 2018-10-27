Повертається: Роналду прийняв несподіване рішення

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду повернеться в збірну Португалії в листопаді вперше після чемпіонату світу-2018. Раніше зоряний футболіст заявив, що в нинішньому році не збирається грати за національну команду і повністю присвятить себе адаптації в новому клубі.

Роналду може з'явиться на полі у формі національної збірної в заключних матчах Ліги націй проти Італії (17 листопада) і Польщі (20 листопада). Ці поєдинки стануть вирішальними для команд адже "Скуадра адзурра" все ще має шанс очолити групу 3 в дивізіоні А, повідомляє Football Italia .

Кріштіану Роналду FC Juventus

На даний момент в активі португальців вже є дві перемоги в Лізі націй. "Команда обраних" вдома мінімально обіграла італійців, а потім в непростому поєдинку здолала Польщу на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду вразив зворушливим вчинком під час матчу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед".