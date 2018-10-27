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Повертається: Роналду прийняв несподіване рішення

5.3тЧитати матеріал російською

Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду повернеться в збірну Португалії в листопаді вперше після чемпіонату світу-2018. Раніше зоряний футболіст заявив, що в нинішньому році не збирається грати за національну команду і повністю присвятить себе адаптації в новому клубі.

Роналду може з'явиться на полі у формі національної збірної в заключних матчах Ліги націй проти Італії (17 листопада) і Польщі (20 листопада). Ці поєдинки стануть вирішальними для команд адже "Скуадра адзурра" все ще має шанс очолити групу 3 в дивізіоні А, повідомляє Football Italia .

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

FC Juventus

Новини
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На даний момент в активі португальців вже є дві перемоги в Лізі націй. "Команда обраних" вдома мінімально обіграла італійців, а потім в непростому поєдинку здолала Польщу на виїзді.

Повертається: Роналду прийняв несподіване рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду вразив зворушливим вчинком під час матчу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед".

Читайте всі новини по темі "Ліга націй" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга націй
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкт
збірна Португалії з футболу
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