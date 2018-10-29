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"Повернеться ще сильнішим": британський півзахисник підтримав Ярмоленка

1.5тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хем" Андрій Ярмоленко, який отримав важку травму в матчі проти "Тоттенхема" і вибув на 6 місяців, постійно відчуває підтримку з боку футболістів і тренерів своєї команди.

Шотландський гравець клубу Роберт Снодграсс дав українцеві декілька порад, як швидше повернутися у гру.

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"Я говорив із Андрієм і поділився сумним досвідом. Через травму я пропустив 16 місяців! Дав йому декілька важливих порад. Головне, не вважати те, що сталося, власною помилкою. Інакше, ти ніколи не повернешся до свого попереднього стану", — наводить слова футболіста zbirna.com.

Хавбек "Вест Хема" вважає, що у Ярмоленка характер бійця, тому він повернеться на поле ще сильнішим.

"Головне — бути професіоналом. Не потрібно форсувати події і намагатися повернутися раніше визначеного терміну. ​​Але, думаю, у Ярмо все буде нормально. Він — у відмінних руках нашого медичного персоналу", — зазначив Роберт Снодграсс.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нові подробиці про травму, яку отримав півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, озвучив лікар київського "Динамо".

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Об'єкти
ФК Вест Хемзбірна України з футболу
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