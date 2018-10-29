"Повернеться ще сильнішим": британський півзахисник підтримав Ярмоленка

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хем" Андрій Ярмоленко, який отримав важку травму в матчі проти "Тоттенхема" і вибув на 6 місяців, постійно відчуває підтримку з боку футболістів і тренерів своєї команди.

Шотландський гравець клубу Роберт Снодграсс дав українцеві декілька порад, як швидше повернутися у гру.

"Я говорив із Андрієм і поділився сумним досвідом. Через травму я пропустив 16 місяців! Дав йому декілька важливих порад. Головне, не вважати те, що сталося, власною помилкою. Інакше, ти ніколи не повернешся до свого попереднього стану", — наводить слова футболіста zbirna.com.

Хавбек "Вест Хема" вважає, що у Ярмоленка характер бійця, тому він повернеться на поле ще сильнішим.

"Головне — бути професіоналом. Не потрібно форсувати події і намагатися повернутися раніше визначеного терміну. ​​Але, думаю, у Ярмо все буде нормально. Він — у відмінних руках нашого медичного персоналу", — зазначив Роберт Снодграсс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові подробиці про травму, яку отримав півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, озвучив лікар київського "Динамо".