Повернеться до України: в трансфері Малиновського стався несподіваний поворот

Півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський, який повинен був підписати контракт з італійською "Аталантою", повернеться до України.

26-річний футболіст, за даними журналіста італійського видання Gazzetta dello Sport Франческо Фонтани, пройшов медичне обстеження в клубі з Бергамо, але трансфер не був оформлений офіційно. Руслану доведеться відвідати батьківщину, щоб вирішити питання з візою і дозволом на роботу в Італії. Малиновський повинен приєднатися до "Аталанти" найближчими днями.

Руслан Малиновський

Відзначимо, що італійці заплатять за нашого півзахисника 13,7 млн євро. Крім того, "Генк" отримає 10% від наступного продажу українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Олександр Зінченко зіткнувся з незрозумілою ситуацією перед від'їздом на збори до Китаю разом з "Манчестер Сіті".

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