Повернення в "Шахтар": ЗМІ назвали наступника Фонсеки

Новим головним тренером донецького "Шахтаря" може стати знаменитий у минулому бразильський захисник Заго.

За даними італійського видання Corriere dello Sport, саме цього фахівця керівництво "гірників" розглядає в якості заміни Паулу Фонсека, який повинен очолити італійську "Рому". Заго вже працював в "Шахтарі", коли з 2013 по 2015 рік був помічником Мірчі Луческу.

Після відходу з "Шахтаря" бразилець повернувся на батьківщину, де встиг двічі попрацювати з "Жувентуде", а зараз очолює "Брагантіно", який вивів у Серію В чемпіонату Бразилії.

Мірча Луческу, Заго і Сергій Палкін ФК "Шахтар"

Як футболіст найбільшу популярність Заго отримав, виступаючи в складі все тієї ж "Роми", з якою став чемпіоном Італії в 2001 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, донецький "Шахтар" погодився відпустити Паулу Фонсека в інший клуб.

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