Повернення Мессі: Аргентина осоромилася в Мадриді

Збірна Аргентини програла Венесуелі 1:3 у товариському матчі, який відбувся в Мадриді. Вперше після чемпіонату світу-2018 в склад головної аргентинської команди повернувся капітан і лідер Ліонель Мессі.

Венесуела шокувала суперника на шостій хвилині зустрічі. Рондон отримав відмінну передачу на хід, втік від захисника, і другим дотиком переграв воротаря аргентинців.

Аргентина - Венесуела twitter.com/argentina

До перерви Венесуела збільшила свою перевагу. Мурільо неймовірним дальнім ударом забив "гол в роздягальню".

Ліонель Мессі

У другій половині зустрічі Аргентина зуміла відквитати один м'яч. "Біло-блакитні" розігнали неймовірну контратаку, Лаутаро Мартінез вийшов на побачення з воротарем і з кількох метрів вразив його володіння.

Аргентина - Венесуела twitter.com/argentina

Але зачепитися за нічию аргентинцям не вдалося. Вийшовши на заміну, Джозеф Мартінес вже через три хвилини заробив пенальті, який сам же і реалізував.

Аргентина – Венесуела 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 – 6 Рондон, 0:2 – 44 Мурільо, 1:2 – 59 Мартінес, 1:3 – 75, пенальті Мартінес.

Аргентина – Армані, Монтіель, Мартінес (Бланко, 46), Меркадо (Каннеманн, 46), Тальяфіко, Паредес, Ло Чельсо (Перейра, 78), Мартінес (Суарес, 46), Фойт, Мессі, Мартінес (Бенедетто, 70).

Венесуела – Фаріньес, Росалес, Осоріо, Вільянуева, Ернандес, Еррера (Сотельдо, 64), Морено, Мурільо (Уртадо, 89), Рінкон, Мачис (Аньор, 79), Рондон (Мартінес, 72).

Попередження: Вільянуева (33), Фойт (44), Ернандес (47), Ло Чельсо (54), Рондон (56), Осоріо (63), Рінкон (82), Аньор (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, португалець Кріштіану Роналду не зміг допомогти своїй команді обіграти збірну України. Команди розписали суху нічию в першому поєдинку кваліфікації Євро-2020.

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