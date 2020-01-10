Повернення Луніна в "Реал" цинічно блокують: ЗМІ повідомили важливі деталі

У ситуації з очікуваним переходом голкіпера збірної України Андрія Луніна настав несподіваний поворот. Нинішній клуб українця "Вальядолід" заблокував повернення воротаря в "Реал".

Андрій Лунін AS

Як повідомляє AS, головний тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес звернувся до керівництва клубу з проханням про те, щоб залишити голкіпера, який перебуває в команді в оренді, до кінця сезону. "Вальядолід" нібито вже повідомив "Реалу", що не розглядає пропозицію про передчасне переривання угоди.

В інтерв'ю El Transistor de Onda Cero на початку цього року Гонсалес прокоментував перспективи українця.

"Ми в захваті від роботи Луніна. Він готовий на випадок, якщо Масіп (основний воротар - Ред.) знизить вимоги до себе", – зазначив коуч.

Більш цинічно висловився спортивний директор "Вальядоліда" Мігель Анхель Гомес.

"Ми розраховуємо на Луніна. Він дуже кваліфікований голкіпер, але йому потрібно почекати, тому що у нас є Масіп, який демонструє хорошу стабільність. Якщо в команду приходить новий гравець, це не означає, що йому відведена роль основного. Він повинен поважати своїх партнерів. Лунін – найкращий запасний воротар світу", – заявив Гомес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Лунін орендований "Вальядолідом" у "Реала" до кінця сезону. Разом з тим за всю першу половину сезону українець так і не зіграв жодного матчу в чемпіонаті Іспанії.

"Реал" зацікавлений повернути Андрія і домовитися про нову оренду в команду, де голкіпер буде отримувати регулярну ігрову практику.

"Вершкові" досягли попередньої домовленості з "Ов'єдо". Проте все залежатиме від бажання "Вальядоліда" достроково розірвати річну угоду.

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