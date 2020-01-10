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10 січня • оновлено в 10:35
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Повернення Луніна в "Реал" цинічно блокують: ЗМІ повідомили важливі деталі

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У ситуації з очікуваним переходом голкіпера збірної України Андрія Луніна настав несподіваний поворот. Нинішній клуб українця "Вальядолід" заблокував повернення воротаря в "Реал".

Андрій Лунін

Андрій Лунін

AS

Як повідомляє AS, головний тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес звернувся до керівництва клубу з проханням про те, щоб залишити голкіпера, який перебуває в команді в оренді, до кінця сезону. "Вальядолід" нібито вже повідомив "Реалу", що не розглядає пропозицію про передчасне переривання угоди.

В інтерв'ю El Transistor de Onda Cero на початку цього року Гонсалес прокоментував перспективи українця.

"Ми в захваті від роботи Луніна. Він готовий на випадок, якщо Масіп (основний воротар - Ред.) знизить вимоги до себе", – зазначив коуч.

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Повернення Луніна в "Реал": ЗМІ повідомили подробиці

Більш цинічно висловився спортивний директор "Вальядоліда" Мігель Анхель Гомес.

"Ми розраховуємо на Луніна. Він дуже кваліфікований голкіпер, але йому потрібно почекати, тому що у нас є Масіп, який демонструє хорошу стабільність. Якщо в команду приходить новий гравець, це не означає, що йому відведена роль основного. Він повинен поважати своїх партнерів. Лунін – найкращий запасний воротар світу", – заявив Гомес.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Вальядолід
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолід
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