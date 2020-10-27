Повернення лідерів: "Шахтар" представив заявку на матч з "Інтером"
Донецький "Шахтар" представив заявку на матч другого туру Ліги чемпіонів проти "Інтера", включивши в неї частину ключових футболістів, які були відсутні в останніх матчах команди.
Як повідомляє офіційний сайт "гірників", участь у поєдинку зможуть прийняти захисники Микола Матвієнко і Сергій Болбат і півзахисники Тарас Степаненко, Алан Патрік і Тайсон. Повністю список гравців, які є в розпорядженні головного тренера Луїша Каштру, виглядає наступним чином:
Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко;
Захисники: Додо, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Вітао, Віктор Корнієнко, Маркіньос Сіпріано;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Маркос Антоніо, Георгій Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула;
Нападники: Дентіньо, Богдан В'юнник.
Відзначимо, що португальський наставник "Шахтаря" все ще не може розраховувати на захисника Сергія Кривцова і нападника Жуніора Мораеса.
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "гірників" проти "Інтера" відбудеться у вівторок, 27 жовтня.