Повернення до УПЛ: ЗМІ назвали новий клуб Мілевського

Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський, який завершив виступи в брестському "Динамо", продовжить кар'єру в "Русі" зі Львова.

Такі дані має Telegram-канал "Динамо" Київ Inside". За його інформацією, 35-річний нападник уже домовився про деталі контракту з президентом "Руху" Григорієм Козловським, якому ще два роки тому пообіцяв підписати контракт із клубом.

Водночас бос львівської команди запропонував Мілевському пост спортивного директора після закінчення ігрової кар'єри.

Telegram-канал "Динамо" Київ Inside" повідомив про майбутнє Мілевського.

Також у послугах ексгравця київського "Динамо" зацікавлений "Колос" із Ковалівки, проте Артем намір стримати обіцянку і перейти саме до "Руху".

Зазначимо, що львівський колектив посідає на сьогодні останнє місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі лише шість набраних очок після 12 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський обматюкав одного з уболівальників у соціальній мережі Instagram.