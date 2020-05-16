"Повернемося до посилення карантину": Ляшко назвав 4 фактора зриву чемпіонату України

Максим Богданов Футбол 10:27, 16.05.2020

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав чотири чинники, які можуть зірвати чемпіонат країни з футболу в Прем'єр-лізі.

Віктор Ляшко

"Що може завадити зараз дограти чемпіонат України? Таких індикаторів чотири: більше восьми випадків на 100 тисяч населення в конкретному населеному пункті; більше 50% зайнятості зараженими ліжок, які відведені для хворих COVID-19; певний показник тестування і показник "R" – визначення приросту захворюваності за останні сім днів", – цитує Ляшка телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня відбулася робоча нарада за участю представників Прем'єр-ліги, клубів УПЛ і Української асоціації футболу (УАФ). За підсумками зустрічі було визначено дату відновлення УПЛ.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що футбольні вболівальники повернуться на трибуни не раніше вересня, і назвав умову, за якої це станеться.

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