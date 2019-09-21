Головна Новини
21 вересня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Повернемося до Донецька": Палкін розповів "про біль і великi страждання Ахметова"

4.6т Читати матеріал російською

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін, вітаючи президента клубу Ріната Ахметова з днем народження, розповів про те, як переживає Рінат Леонідович.

"Повернемося до Донецька": Палкін розповів "про біль і великi страждання Ахметова"

"Президент дуже давно не був на футболі. Я знаю, наскільки великі страждання це йому завдає. Я хочу побажати йому, щоб цей біль і страждання як можна швидше закінчилися. Природно, це може закінчитися тільки тоді, коли ми повернемося до Донецька, повернемося на свій рідний стадіон. Хочу побажати йому здоров'я і всіх благ, тому що в наш час те, що він робить для країни і клубу вимагає великої енергії і здоров'я", - цитує Палкіна телеканал "Футбол".

Новини
"Трагічні події": Ахметов зробив заяву про "Донбас Арену"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов наклав вето на перехід лідера команди бразильця Тайсона в "Інтернасьонал".

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Особи
Рінат Ахметов Сергій Палкін
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
24
15
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ніхто ринатику не заважав одним щиглем задушити в зародку дирляндію. Хіба не так?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Ещё бы лизнул ему
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel