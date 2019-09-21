"Повернемося до Донецька": Палкін розповів "про біль і великi страждання Ахметова"

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін, вітаючи президента клубу Ріната Ахметова з днем народження, розповів про те, як переживає Рінат Леонідович.

"Президент дуже давно не був на футболі. Я знаю, наскільки великі страждання це йому завдає. Я хочу побажати йому, щоб цей біль і страждання як можна швидше закінчилися. Природно, це може закінчитися тільки тоді, коли ми повернемося до Донецька, повернемося на свій рідний стадіон. Хочу побажати йому здоров'я і всіх благ, тому що в наш час те, що він робить для країни і клубу вимагає великої енергії і здоров'я", - цитує Палкіна телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов наклав вето на перехід лідера команди бразильця Тайсона в "Інтернасьонал".

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