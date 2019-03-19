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"Потрібно міняти паспорт": Зозуля відповів фанату через Мораеса

1.8тЧитати матеріал російською

Український форвард Роман Зозуля зчепився з фанатом через виклик у збірну бразильця Жуніора Мораеса, який отримав українське громадянство.

Вболівальник в коментарях до публікації групи "Ми - це "Динамо", "Динамо" - це ми" в Facebook висміяв нападника "Альбасете", отримавши жорстку відповідь.

"Потрібно міняти паспорт": Зозуля відповів фанату через Мораеса

"Потрібно міняти паспорт": Зозуля відповів фанату через Мораеса

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Деякі підписники пабліка заступилися за українського форварда. Щоправда, Зозуля відзначив, що без бразильського паспорта навряд чи потрапить до збірної, натякаючи на недавнє поповнення в національній команді.

"Мені потрібно паспорт поміняти на бразильський", - відповів український форвард, доповнивши свій коментар смайлом, який сміється.

"Потрібно міняти паспорт": Зозуля відповів фанату через Мораеса

Нагадаємо, що після прийняття Мораесом громадянства України наставник національної команди Андрій Шевченко заявив, що буде зв'язуватися з "Шахтарем" для уточнення інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський нападаючий "Шахтаря" Жуніор Мораес зізнався, з якої причини зважився прийняти громадянство нашої країни.

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Особи
Жуніор МораесРоман Зозуляфутболіст Андрій Шевченко
Тег
збірна України з футболу
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