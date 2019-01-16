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''Потрібна операція'': "Динамо" втратило ключового гравця перед матчами Ліги Європи

4.4тЧитати матеріал російською

Форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін може пропустити старт весняної частини чемпіонату України, а також матчі Ліги Європи. Нападнику збірної України може знадобитися операція.

"У Артема Бесєдіна виникла проблема з гомілкостопом. Не виключено, що буде потрібна операція. У цьому випадку відновлення займе три-чотири місяці..." - наводить слова президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса заступник головного редактора "Спорт-Експрес" Дмитро Ільченко.

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Таким чином, форвард столичного клубу не зможе взяти участь у матчах проти "Олімпіакоса" в плеф-офф Ліги Європи, які відбудуться 14 і 21 лютого в Греції та Україні відповідно.

Нагадаємо, що Бесєдін пропустив більшу частину сезону через ушкодження литкового м'яза, яке футболіст отримав під час матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти амстердамського "Аякса".

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" може підписати іспанського форварда голландського клубу "Віллем II" Франа Соля. Трансфер нападника обійдеться столичному клубу в 3,5 млн євро.

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