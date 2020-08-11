Постраждало і "Динамо": гравець "Інтера" встановив унікальне досягнення в Лізі Європи

Нападник "Інтера" Ромелу Лукаку забив один з голів своєї команди у чвертьфінальному матчі проти "Баєра" і встановив унікальне досягнення в Лізі Європи/Кубку УЄФА, який був заснований у 1971 році.

Бельгійський форвард відзначався як мінімум одного разу в кожному з останніх дев'яти матчів у другому за значущістю клубному турнірі Європи. Гольова серія Лукаку почалася ще в сезоні 2014/15, коли він забив у ворота "Вольфсбурга" в груповому турнірі ЛЄ, виступаючи за "Евертон".

У тому ж розіграші турніру бельгієць двічі вразив ворота київського "Динамо" в 1/8 фіналу змагання, відзначившись і в домашньому, і у виїзному поєдинках, але тоді це не допомогло його команді вийти у наступний раунд (2:1 в Англії і 2:5 в Україні).

Лукаку забивав в останніх дев'яти матчах Ліги Європи Twitter OptaPaolo

Відзначимо, що Лукаку побив рекорд, який належав легендарному англійцю Алану Ширеру. Ексфорвард "Ньюкасла" забивав у восьми матчах поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 53-річний японський гравець встановив унікальне досягнення в історії футболу.