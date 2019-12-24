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25 грудня • оновлено в 00:01
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Посол України зробив загрозливу заяву щодо скандалу із Зозулею

3.4т
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Посол України в Іспанії Анатолій Щерба пообіцяв покарання для "Райо Вальєкано" за те, що фанати цього клубу образили українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулю, назвавши його нацистом.

"Покарання буде. Перш за все для клубу", - сказав Щерба в інтерв'ю Укрінформ.

Анатолій Щерба

Анатолій Щерба

За його словами, дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до клубу. Зокрема, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, який був зупинений через поведінку ультрас, то це станеться при порожніх трибунах.

Щерба зазначив, що минулого тижня провів зустріч в штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона підтвердила повну підтримку Зозулі і запевнила, що до клубу "Райо Вальєкано" можуть бути застосовані і фінансові санкції. Крім того, посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту і Королівської футбольної федерації Іспанії щодо обговорення цієї ситуації.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Теги
Райо Вальєкано Альбасете
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Кор Павел
Кор Павел
Красавчики испанские фанаты. Назвав нациста нацистом
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ущерба послан на xyй. Вот xoxлы дурачки - сами разжигают!))))))))))
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Кор Павел
Кор Павел
Махал Махалыч, мазплыч пасть открой шире я тебе туда дерьма натолкаю. Чтоб это пасть не могла больше тут гадость произносить
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Великий Кормчий, только ты, пaскуда, воняешь здесь. И подобное тебе дерьмо с паРРаши.. Ты мельдониевый наркoман, тварь, которую выгнали изо всех видов спорта. Такие как ты подонки, росеяны, не спортсмены. Вы - негодяи, жрущие допинг ведрами, вы не мужчины - а трусливое шакалье, подменяющее мoчу и прочие анализы - но не признающие свою вину как должно мужику. Вы - изгои. Прокаженные. Место вам на кладбище. Но, как вариант - в лепрозории!
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