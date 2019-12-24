Посол України зробив загрозливу заяву щодо скандалу із Зозулею

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба пообіцяв покарання для "Райо Вальєкано" за те, що фанати цього клубу образили українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулю, назвавши його нацистом.
"Покарання буде. Перш за все для клубу", - сказав Щерба в інтерв'ю Укрінформ.
Анатолій Щерба
За його словами, дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до клубу. Зокрема, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, який був зупинений через поведінку ультрас, то це станеться при порожніх трибунах.
Щерба зазначив, що минулого тижня провів зустріч в штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона підтвердила повну підтримку Зозулі і запевнила, що до клубу "Райо Вальєкано" можуть бути застосовані і фінансові санкції. Крім того, посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту і Королівської футбольної федерації Іспанії щодо обговорення цієї ситуації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано"
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужним відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
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