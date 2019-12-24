Посол України зробив загрозливу заяву щодо скандалу із Зозулею

Посол України в Іспанії Анатолій Щерба пообіцяв покарання для "Райо Вальєкано" за те, що фанати цього клубу образили українського футболіста "Альбасете" Романа Зозулю, назвавши його нацистом.

"Покарання буде. Перш за все для клубу", - сказав Щерба в інтерв'ю Укрінформ.

Анатолій Щерба

За його словами, дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до клубу. Зокрема, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, який був зупинений через поведінку ультрас, то це станеться при порожніх трибунах.

Щерба зазначив, що минулого тижня провів зустріч в штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона підтвердила повну підтримку Зозулі і запевнила, що до клубу "Райо Вальєкано" можуть бути застосовані і фінансові санкції. Крім того, посол також планує зустрітися з керівництвом державного секретаріату Іспанії у справах спорту і Королівської футбольної федерації Іспанії щодо обговорення цієї ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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