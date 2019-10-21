"Посидів би два роки в запасі": Суркіс висловився про форварда збірної України

Президент "Динамо" Ігор Суркіс після матчу з "Олександрією" (1:0) розповів про форварда збірної України і бельгійського "Гента" Романа Яремчука, який раніше виступав за київський клуб.

Роман Яремчук Belga

"Чи шкода мені, що Яремчука ми свого часу продали? Зараз можна шкодувати, але невідомо, чи став він би тим Яремчуком, якби він залишився в" Динамо ", чи досяг би він рівня збірної. Завжди треба гравцям довіряти. Якщо йому тоді не довіряли, напевно, це був правильний крок. Якби він посидів два роки на лавці, може, зараз би вже не заграв. У нас було обопільне бажання... Я розумів, що на той момент у нього не було шансів заграти в основному складі. Я за нього радий, нехай прогресує ", – сказав Ігор Суркіс в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Новини Форвард збірної України провів шикарний матч у Бельгії

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги збірної України над Португалією у відборі Євро-2020 форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук відзначився гострим висловлюванням, порівнявши збірні України та Росії, чим викликав шквал негативних коментарів у РФ.

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