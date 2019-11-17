Порятунок України і винос від Англії: результати відбору Євро-2020 17 листопада

У неділю, 17 листопада, відбулися чергові 7 матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Поєдинки пройшли в групах А, В і H.

Ключовий поєдинок дня пройшов в квінтеті B, де Україна на останніх секундах здобула необхідний результат.

Крім того, збірна Англії на виїзді винесла збірну Косово (4:0), збірна Португалії розібралася з Люксембургом (2:0) і вийшла на чемпіонат Європи, збірна Албанії вдома без шансів поступилася Франції (0:2).

Результати 17 листопада

Група А

Болгарія – Чехія 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 56 Божиків.

Болгарія – Георгієв, Попов, Божиків, Занєв, Малинов (Цвєтков, 89), Вандерсон (Неделев, 72), Костадінов, Десподов (Краєв, 69), Попов, Марселіньо, Терзієв.

Чехія – Колар, Кудела, боржомі, Кадержабек, Челюстка, Соучек, Крав (Гушбауер, 71), Шевчик (Масопуст, 65), Янкто, Даріда, Ондрашек (Долежал, 80).

Попередження: Костадінов (50), Кудела (64), Георгієв (90), Янкто (90).

Косово – Англія 0:4 (0:1, 0:3)

Голи: 0:1 – 32 Уінкс, 0:2 – 79 Кейн, 0:3 – 83 Решфорд, 0:4 – 90 Маунт.

Косово – Мурічі, Дрешевіч, Алити, Войвода, Хадерджонай (Жегрова, 73), Рашіца, Кололи, Цілина, Беріша (Халімі, 65), Ррахмані, Нухіу (Рашанн, 82).

Англія – Поуп, Чілуелл, Магуайр, Мінгз, Александер-Арнолд (Томорі, 84), Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 72), Стерлінг, Уінкс, Хадсон-Одоі (Решфорд, 59), Кейн.

Попередження: Кололи (48).

Група В

Сербія – Україна 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 9, пенальті Тадич, 1:1 – 32 Яремчук, 2:1 – 56 Мітровіч, 2:2 – 90 Бесєдін.

Сербія – Райковіч, Родич, Міленкович, Максимович, Коларов, Радоніч (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Мілівоєвіч, 76), Ляйіч (Гачіновіч 69), Тадич, Мітровіч.

Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Караваєв, Циганков (Бесєдін, 77), Коваленко (Шепелєв, 77), Малиновський (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Попередження: Матвієнко (8), Радоніч (34), Коларов (84).

Люксембург – Португалія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 39 Бруну Фернандеш, 0:2 – 86 Роналду.

Люксембург – Моріс, Шано, Карлсон, Янс, Скендерович, Баррейро (Сінані, 74), Жерсон, Тілль (Жоакім, 82), Родрігеш, Девілль, Тюрпель (Тілль, 59).

Португалія – Руй Патрісіу, Рубен Діаш, Фонте, Рікарду Перейра, Бруну Фернандеш (Рубен Невеш, 90), Геррейро, Пицци (Моутінью, 62), Данилу Перейра, Бернарду Сілва, Андре Сілва (Діогу Жота, 71), Роналду.

Попередження: Девілль (7), Шано (16), Бернарду Сілва (70).

Група H

Албанія – Франція 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 8 Толіссо, 0:2 – 31 Грізманн.

Албанія – Беріша, Леняні (Роші, 46), Веселі, Хюсай (Траш, 82), Косі (Мемушай, 46), Барі, Гьясула, Гімшіті, Дермаку, Балай, Манай.

Франція – Манданда, Менді (Дінь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толіссо, Сіссоко, Кімпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Набіл Фекір, 85), Грізманн.

Попередження: Хюсай (20), Лангле (26).

Молдова – Ісландія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 17 Б'ярнасон, 1:1 – 56 Мілінчану, 1:2 – 65 Сігурдссон.

Молдова – Кошелев, Фокша, Армаш, Фокша, Іоніце, Кочук, Короп (Кожокар, 90), Раца, Гинсарь (Граур, 83), Мілінчану (Домашкан, 60), Плетіке.

Ісландія – Халльдоурссон, Сігурдссон, Інгасон, Скуласон, Б'ярнасон (Магнуссон, 87), Паульссон, Андерсон (Фрідьоунссон, 55), Сігурдссон, Сігурдссон, Сігторссон (Кьяртанссон, 29), Бедварссон.

Попередження: Б'ярнасон (19), Фокша (34), Паульссон (43), Раца (49), Сігурдссон (64), Іоніце (76), Фрідьоунссон (90).

Андорра – Туреччина 0:2

Голи: 0:1 – 17 Унал, 0:2 – 21, пенальті Унал.

Андорра – Гомес Морейра (Пол, 87), Ліма, Сан-Ніколас, Макс Льовера, Мартінес, Валес, Ребес, Алаес (Родрігес Сорія, 71), Сервос, Мартінес, Клементе (Рубіо, 85).

Туреччина – Чакир, Байрам, Кабак, Демірал (Четін, 80), Сангаре, Хакан Чалханоглу (Озджан, 60), Туфан, Язиджі, Айхан, Унал, Кутуджу (Килинч, 85).

Попередження: Ліма (43), Макс Льовера (51), Айхан (53), Валес (77).

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