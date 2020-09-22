Порятунок Росії: результати плей-оф Ліги чемпіонів 22 вересня

Максим Іншаков Футбол 00:18, 23.09.2020 Оновлено: 00:38, 23.09.2020

Трьома матчами в Краснодарі, Тель-Авіві і Празі стартував плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Шість команд провели свої перші поєдинки двоматчевого протистояння за право виступити в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Серед результатів варто відзначити зустріч у Краснодарі, де місцевий російський клуб врятувався від поразки, забивши поспіль двічі грецькому ПАОКу. Крім того, на 7-й хвилині гості не забили пенальті (воротар).

Плей-оф Ліги чемпіонів: усі результати 22 вересня

"Краснодар" Росія – "ПАОК" Греція 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 32 Пелкас, 1:1 – 39, пенальті Классон, 2:1 – 70 Кабелл.

Краснодар – Сафонов, Сорокін, Петров, Рамірес, Панталеао, Кабелл (Уткін, 81), Вільєна, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг.

ПАОК – Живкович, Креспо, Інгасон, Варела, Яннуліс, Шваб, Живкович, Пелкас (Бісесвар, 79), Ель-Каддурі, Міхайлідіс, Цоліс (Швідерскі, 84).

Попередження: Панталеао (6), Шваб (8), Классон (55), Креспо (76), Берг (88), Інгасон (90), Ольссон (90).

"Славія" Чехія – "Мідтьюлланд" Данія 0:0 (0:0, 0:0)

Славія – Колар, Говорка, Зима, боржомі, Голешов, Масопуст (Провід, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайінка.

Мідтьюлланд – Хансен, Шольц, Пауло Віктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, мАбілою, Каба (Жуніор Брумадо, 89), Евандер (Андерсон, 76).

Попередження: Голешов (51), Масопуст (70), Пауло Віктор (87).

"Маккабі" Тель-Авів Ізраїль – "Ред Булл" Австрія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 9 Бітон, 1:1 – 49, пенальті Собослаі, 1:2 – 57 Окугава.

Маккабі Тель-Авів – Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давідзада, Тібі, Алмог, Карзая (Шехтер, 71), Еіні, Бітон, Голаса, Барський (Бен Хаїм, 61), Бітон.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Крістенсен, Рамальо, Вебер, Бернедо, Собослаі (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Беріша (Койта, 46), Дака.

Попередження: Еіні (66), Собослаі (85).

Відзначимо, що 23 вересня в цій стадії турніру починає свій виступ і київське "Динамо". Віце-чемпіони України в Бельгії зіграють з місцевим "Гентом". Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цей матч. Також букмекери назвали переможця цієї гри.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Путін заявив Макрону, що Навальний сам міг прийняти "Новачок" – Le Monde

Кожен українець віддасть 16 тисяч на держборг: сюрпризи бюджету-2021

Нового главу ДБР Сухачова викрито в скандалі: не склав тести та після звільнення відсудив 1,1 млн

Для Верховної Ради придбають 14 Toyota Camry за 12 млн гривень

У Третьяковській галереї в Москві повісили портрет терориста "Гіві". Фото