Порятунок Росії: результати плей-оф Ліги чемпіонів 22 вересня

Трьома матчами в Краснодарі, Тель-Авіві і Празі стартував плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Шість команд провели свої перші поєдинки двоматчевого протистояння за право виступити в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

Серед результатів варто відзначити зустріч у Краснодарі, де місцевий російський клуб врятувався від поразки, забивши поспіль двічі грецькому ПАОКу. Крім того, на 7-й хвилині гості не забили пенальті (воротар).

Плей-оф Ліги чемпіонів: усі результати 22 вересня

"Краснодар" Росія – "ПАОК" Греція 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 32 Пелкас, 1:1 – 39, пенальті Классон, 2:1 – 70 Кабелл.

Краснодар – Сафонов, Сорокін, Петров, Рамірес, Панталеао, Кабелл (Уткін, 81), Вільєна, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг.

ПАОК – Живкович, Креспо, Інгасон, Варела, Яннуліс, Шваб, Живкович, Пелкас (Бісесвар, 79), Ель-Каддурі, Міхайлідіс, Цоліс (Швідерскі, 84).

Попередження: Панталеао (6), Шваб (8), Классон (55), Креспо (76), Берг (88), Інгасон (90), Ольссон (90).

"Славія" Чехія – "Мідтьюлланд" Данія 0:0 (0:0, 0:0)

Славія – Колар, Говорка, Зима, боржомі, Голешов, Масопуст (Провід, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайінка.

Мідтьюлланд – Хансен, Шольц, Пауло Віктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, мАбілою, Каба (Жуніор Брумадо, 89), Евандер (Андерсон, 76).

Попередження: Голешов (51), Масопуст (70), Пауло Віктор (87).

"Маккабі" Тель-Авів Ізраїль – "Ред Булл" Австрія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 9 Бітон, 1:1 – 49, пенальті Собослаі, 1:2 – 57 Окугава.

Маккабі Тель-Авів – Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давідзада, Тібі, Алмог, Карзая (Шехтер, 71), Еіні, Бітон, Голаса, Барський (Бен Хаїм, 61), Бітон.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Крістенсен, Рамальо, Вебер, Бернедо, Собослаі (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Беріша (Койта, 46), Дака.

Попередження: Еіні (66), Собослаі (85).

Відзначимо, що 23 вересня в цій стадії турніру починає свій виступ і київське "Динамо". Віце-чемпіони України в Бельгії зіграють з місцевим "Гентом". Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цей матч. Також букмекери назвали переможця цієї гри.