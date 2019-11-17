Порятунок на останній секунді! Україна з рекордом завершила відбір на Євро-2020

Збірна України з футболу уникла поразки в заключному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Підопічні Андрія Шевченка в 9-му турі зіграли внічию з командою Сербії - 2:2.

Вперше в історії виступу першої футбольної команди країни, весь календарний рік був пройдений без поразок.

OBOZREVATEL вів онлайн трансляцію матчу Сербія - Україна.

Сербія - Україна

Гра почалася зi справжнього штурму господарів поля. Серби повністю притиснули наших футболістів до воріт, раз по раз небезпечно стріляючи як з флангів, так і по центру.

На 8-й хвилині після удару Тадича м'яч потрапив в руку Матвієнку і шотландський арбітр Боббі Медден без сумніву вказав на точку. Покарання чітко реалізував сам Душан - 0:1.

Забивши гол збірна Сербії відразу зменшила оберти, і Україна змогла організувати кілька небезпечних випадів правим флангом. Ярмоленко виділявся своєю технікою і зміг донести м'яч до штрафної, але до удару в створ справа не дійшла.

Сербія - Україна

Складалося враження, що Україна намагалася тактовно підлаштується під суперника і максимально наситити правий фланг. Туди постійно зміщувалися Циганков і Ярмоленко, а лівий був відданий Миколенку.

Сербія - Україна

На 23-й хвилині наші гравці створили перший по-справжньому небезпечний момент, але зрівняти рахунок не змогли. Райковіч, стрибнувши в ноги Циганкова, вибив м'яч. Ярмоленко, набігаючи, пробив, проте удар прийняла на себе штанга.

Сербія - Україна

Зусилля України були винагороджені на 33-й хвилині. Циганков зробив ювелірну передачу з правого флангу і Яремчук просто, але точно, пробив головою в кут воріт - 1:1.

Сербія - Україна

В той час, що залишився до перерви, на полі стадіону "Райко Митича" були гойдалки, де то одна, то інша команда мала непогані шанси вийти вперед.

Сербія - Україна

Другий тайм почався також як і перший з "пожеж" біля воріт Пятова, і на 55-й хвилині провал захисників привів до другого голу. Караваєв не зміг перехопити пас Мітровічу у воротарський, і 25-річний форвард англійського "Фулхема" точно пробив в дальній кут - 2:1.

Сербія - Україна

У збірної України був практично цілий тайм, щоб забити свій другий гол, але наші опоненти атакували набагато гостріше. "Синьо-жовті" за півгодини жодного разу не потрапили в створ воріт.

Сербія - Україна

Фантастична розв'язка наступила на останній секунді. Тривала атака українців завершилася несильним, але дуже точним ударом Бесєдіна. Райковіч зовсім трохи не дістав м'яч - 2:2.

Сербія - Україна

Сербія - Україна

Сербія – Україна 2:2 (1:1, 1:1)

Голи: 1:0 – 9, пенальті Тадич, 1:1 – 32 Яремчук, 2:1 – 56 Мітровіч, 2:2 – 90 Бесєдін.

Сербія – Райковіч, Родич, Міленкович, Максимович, Коларов, Радоніч (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Мілівоєвіч, 76), Ляйіч (Гачіновіч 69), Тадич, Мітровіч.

Україна – Пятов, Матвієнко, Миколенко, Кривцов, Караваєв, Циганков (Бесєдін, 77), Коваленко (Шепелєв, 77), Малиновський (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Попередження: Матвієнко (8), Радоніч (34), Коларов (84).

Новини Сербів попередили про серйозні наслідки матчу з Україною

Нагадаємо, що зустріч між цими збірними в 3-му турі відбору на Євро-2020 пройшла у Львові і завершилася з рахунком 5: 0.

14 жовтня Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці

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