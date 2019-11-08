Порятунок дня: воротар збірної Росії повторив легендарний сейв в матчі з командою Реброва

У мережі з'явилося відео неймовірного сейва воротаря ЦСКА Ігоря Акінфєєва в матчі з "Ференцварошем" в Лізі Європи. Схожий сейв кіпера був у серії пенальті на ЧС-2018 у грі Росія - Іспанія.

Акінфєєв врятував російський клуб в Будапешті, відбивши ногою удар з метра по воротах ЦСКА. На схожість епізоду з порятунком на ЧС-2018 звернули увагу коментатори матчу.

Завдяки діям 33-річного ветерана ЦСКА зумів зберегти свої ворота в недоторканності в поєдинку з командою Сергія Реброва і здобути перше очко в групі. ЦСКА займає останнє місце в квартеті і має мізерні шанси на вихід у плей-офф.

Ігор Акінфєєв на ЧС-2018 "Чемпіонат"

Варто відзначити, що "чудотворна нога" Акінфєєва стала в Росії одним з мемів ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени 2017 року Акінфєєв нарешті перервав 11-річний ганебний рекорд в Лізі чемпіонів, що включив у себе 43 матчі з пропущеними голами.

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