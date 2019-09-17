Порятунок "Барселони" і сенсація в Лондоні: результати Ліги чемпіонів 17 вересня

Матчами в групах Е, F, G і H в Європі стартував новий сезон футбольної Ліги чемпіонів. 8 поєдинків відкрили 1-й тур найпрестижнішого клубного турніру континенту.

Найцікавіша зустріч пройшла в квартеті F, де каталонська "Барселона" дивом врятувалася від поразки у Дортмунді (0:0). Гравець "Боруссії" на 55-й хвилині не забив пенальті.

Також варто відзначити сенсаційну поразку "Челсі" на "Стемфорд Брідж" (0:1) і хокейний рахунок в Австрії де місцевий "Ред Булл" знищив "Генк" (6:2).

Крім того, відзначився діючий чемпіон ЛЧ "Ліверпуль", який з рахунком 0:2 поступився в гостях "Наполі".

Група E

"Наполі" Італія – "Ліверпуль" Англія 2:0 Голи: 1:0 – 82, пенальті Мертенс, 2:0 – 90 Льоренте.

Наполі – Мерет, Маріу Руй, Ді Лоренцо, Кулібалі, Манолас, Кальєхон, Аллан (Елмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Фабіан Руїс, Лоренцо Інсіньє (Зелінський, 66), Мертенс.

Ліверпуль – Адріан, Александер-Арнолд, Матіп, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакірі, 87), Мілнер (Вейналдум, 66), Фабіньо, Мане, Фірміно, Салах.

Попередження: Робертсон (57), Мілнер (61), Льоренте (90).

"Ред Булл" Австрія – "Генк" Бельгія 6:2 Голи: 1:0 – 2 Холанд, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 36 Хван Хі Чхан, 3:1 – 40 лукум, 4:1 – 45 Холанд, 5:1 – 45 Собослаі, 5:2 – 52 Саматта, 6:2 – 66 Ульмер.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Крістенсен (Фаркаш, 84), Вебер, Рамальо, Бернедо, Собослаі (Окугава, 62), Юнузовіч, Холанд (Дака, 72), Хван Хі Чхан, Мінаміно.

Генк – Каука, Лукуми, Уронен, Мехлу, Деваст, Хейн (Онуачу, 85), Бергу, Іто (Бонгонда, 46), Грошовскі, Ндонгала (Хаджі, 72), Саматта.

Попередження: Крістенсен (47), Бернедо (50), Бонгонда (58), Собослаі (62), Саматта (83).

Група F

"Інтер" Італія – "Славія" Чехія 1:1 Голи: 0:1 – 63 Олайінка, 1:1 – 90 Барелла.

Інтер – Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Д`Амброзіо, Асамоа, Сенсі, Брозовіч (Барелла, 71), Гальярдіні, Кандрева (Лазаро, 49), Мартінес (Политано, 72), Лукаку.

Славія – Колар, Кудела, Цоуфал, Говорка, боржомі, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелений,, 60), Гушбауер, Олайінка (Провід, 85).

Попередження: Говорка (40), Асамоа (54), Мартінес (66), Политано (83), Соучек (90).

"Боруссія" Д Німеччина – "Барселона" Іспанія 0:0 Боруссія Д – Бюркі, Аканджі, Хуммельс, Хакимі, Геррейро, Ділейні, Санчо, Азар (Брандт, 73), Вітцель, Ройс, Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 87).

Барселона – тер Штеген, Семеду, Альба (Серджіо Роберто, 40), Лангле, Піке, Бускетс (Ракітіч, 60), де Йонг, Артур, Фаті (Мессі, 59), Грізманн, Суарес.

Попередження: Ділейні (15), Азар (47), Піке (50), Семеду (55), Ракітіч (70).

Група G

"Ліон" Франція – "Зеніт" Росія 1:1 Голи: 0:1 – 41 Сердар Азмун, 1:1 – 51, пенальті Депа.

Ліон – Антоні Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тіаго Мендес, Рен-Аделаїд (Тер'є, 85), Тузара, Траоре (Корне, 77), Депа, Дембеле.

Зеніт – Луньов, Караваєв (Шатов, 78), Осоріо, Іванович, Жирков (Кузя, 64), Дуглас Сантос, Барріос, Ракицький, Сердар Азмун (Оздоєв, 47), Дзюба, Дріуссі.

Попередження: Сердар Азмун (38), Ракицький (61), Кузя (70), Коне (71), Шатов (87).

"Бенфіка" Португалія – "РБ Лейпциг" Німеччина 1:2 Голи: 0:1 – 69 Вернер, 0:2 – 78 Вернер, 1:2 – 84 Сеферович.

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Рубен Діаш, Феррі, Томаш Тавареш, Серви (Сеферович, 76), Пицци (Рафа Сілва, 76), Таарабт, Фейса, Жота (Давид Тавареш, 67), де Томас.

РБ Лейпциг – Гулачі, Орбан, Мукіеле, Конате, Хальстенберг (Клостерманн, 83), Забітцер, Форсберг (Нкунку, 88), Демме, Лаймер (Айдара, 39), Вернер, Поульсен.

Попередження: Поульсен (57), Жота (62), Айдара (70).

Група H

"Аякс" Голландія – "Лілль" Франція 3:0 Голи: 1:0 – 18 Промес, 2:0 – 50 Альварес, 3:0 – 62 Тальяфіко.

Аякс – Онана, Мартінес (Еккеленкамп, 88), Блінд, Тальяфіко, Альварес, Тадич, Промес, десть, Нерес (Хунтелар, 83), Велтман, Зіеш (Ланг, 77).

Лілль – Меньян, Брадаріч, Габріел, Фонте, Челік, Андре, Саншеш (Луїс Араужо, 63), Іконі (Язиджі, 63), Сумаре (Шека, 77), Бамба, Осімхен.

Попередження: Онана (39), Саншеш (39).

"Челсі" Англія – "Валенсія" Іспанія 0:1 Гол: 0:1 – 74 Родріго.

Челсі – Аррісабалага, Аспілікуета, Зума (Жиру, 73), Томорі, Алонсо, Маунт (Педро, 16), Жоржина, Вілліан, Ковачич (Барклі, 80), Крістенсен, Абрахам.

Валенсія – Сіллессен, Габріел Пауліста, Гайя, Гарай, Васс, жоффрей кондогбіа, Коклен, Парехо, Черишев (Діакабі, 90), Гамейро (Максі Гомес, 70), Родріго (Лі Кан Ін, 90).

Попередження: Коклен (9), Жоржина (33), Жиру (90).

Нагадаємо, що в середу, 18 вересня, свій шлях у Лізі чемпіонів починає і донецький "Шахтар". Підопічні Луїша Каштру на ОСК "Металіст" зіграють з "Манчестер Сіті".

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