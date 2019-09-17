Порятунок "Барселони" і сенсація в Лондоні: результати Ліги чемпіонів 17 вересня

Матчами в групах Е, F, G і H в Європі стартував новий сезон футбольної Ліги чемпіонів. 8 поєдинків відкрили 1-й тур найпрестижнішого клубного турніру континенту.
Найцікавіша зустріч пройшла в квартеті F, де каталонська "Барселона" дивом врятувалася від поразки у Дортмунді (0:0). Гравець "Боруссії" на 55-й хвилині не забив пенальті.
Також варто відзначити сенсаційну поразку "Челсі" на "Стемфорд Брідж" (0:1) і хокейний рахунок в Австрії де місцевий "Ред Булл" знищив "Генк" (6:2).
Крім того, відзначився діючий чемпіон ЛЧ "Ліверпуль", який з рахунком 0:2 поступився в гостях "Наполі".
Група E
"Наполі" Італія – "Ліверпуль" Англія 2:0
Голи: 1:0 – 82, пенальті Мертенс, 2:0 – 90 Льоренте.
Наполі – Мерет, Маріу Руй, Ді Лоренцо, Кулібалі, Манолас, Кальєхон, Аллан (Елмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Фабіан Руїс, Лоренцо Інсіньє (Зелінський, 66), Мертенс.
Ліверпуль – Адріан, Александер-Арнолд, Матіп, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакірі, 87), Мілнер (Вейналдум, 66), Фабіньо, Мане, Фірміно, Салах.
Попередження: Робертсон (57), Мілнер (61), Льоренте (90).
"Ред Булл" Австрія – "Генк" Бельгія 6:2
Голи: 1:0 – 2 Холанд, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 36 Хван Хі Чхан, 3:1 – 40 лукум, 4:1 – 45 Холанд, 5:1 – 45 Собослаі, 5:2 – 52 Саматта, 6:2 – 66 Ульмер.
Ред Булл – Станкович, Ульмер, Крістенсен (Фаркаш, 84), Вебер, Рамальо, Бернедо, Собослаі (Окугава, 62), Юнузовіч, Холанд (Дака, 72), Хван Хі Чхан, Мінаміно.
Генк – Каука, Лукуми, Уронен, Мехлу, Деваст, Хейн (Онуачу, 85), Бергу, Іто (Бонгонда, 46), Грошовскі, Ндонгала (Хаджі, 72), Саматта.
Попередження: Крістенсен (47), Бернедо (50), Бонгонда (58), Собослаі (62), Саматта (83).
Група F
"Інтер" Італія – "Славія" Чехія 1:1
Голи: 0:1 – 63 Олайінка, 1:1 – 90 Барелла.
Інтер – Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Д`Амброзіо, Асамоа, Сенсі, Брозовіч (Барелла, 71), Гальярдіні, Кандрева (Лазаро, 49), Мартінес (Политано, 72), Лукаку.
Славія – Колар, Кудела, Цоуфал, Говорка, боржомі, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелений,, 60), Гушбауер, Олайінка (Провід, 85).
Попередження: Говорка (40), Асамоа (54), Мартінес (66), Политано (83), Соучек (90).
"Боруссія" Д Німеччина – "Барселона" Іспанія 0:0
Боруссія Д – Бюркі, Аканджі, Хуммельс, Хакимі, Геррейро, Ділейні, Санчо, Азар (Брандт, 73), Вітцель, Ройс, Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 87).
Барселона – тер Штеген, Семеду, Альба (Серджіо Роберто, 40), Лангле, Піке, Бускетс (Ракітіч, 60), де Йонг, Артур, Фаті (Мессі, 59), Грізманн, Суарес.
Попередження: Ділейні (15), Азар (47), Піке (50), Семеду (55), Ракітіч (70).
Група G
"Ліон" Франція – "Зеніт" Росія 1:1
Голи: 0:1 – 41 Сердар Азмун, 1:1 – 51, пенальті Депа.
Ліон – Антоні Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тіаго Мендес, Рен-Аделаїд (Тер'є, 85), Тузара, Траоре (Корне, 77), Депа, Дембеле.
Зеніт – Луньов, Караваєв (Шатов, 78), Осоріо, Іванович, Жирков (Кузя, 64), Дуглас Сантос, Барріос, Ракицький, Сердар Азмун (Оздоєв, 47), Дзюба, Дріуссі.
Попередження: Сердар Азмун (38), Ракицький (61), Кузя (70), Коне (71), Шатов (87).
"Бенфіка" Португалія – "РБ Лейпциг" Німеччина 1:2
Голи: 0:1 – 69 Вернер, 0:2 – 78 Вернер, 1:2 – 84 Сеферович.
Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Рубен Діаш, Феррі, Томаш Тавареш, Серви (Сеферович, 76), Пицци (Рафа Сілва, 76), Таарабт, Фейса, Жота (Давид Тавареш, 67), де Томас.
РБ Лейпциг – Гулачі, Орбан, Мукіеле, Конате, Хальстенберг (Клостерманн, 83), Забітцер, Форсберг (Нкунку, 88), Демме, Лаймер (Айдара, 39), Вернер, Поульсен.
Попередження: Поульсен (57), Жота (62), Айдара (70).
Група H
"Аякс" Голландія – "Лілль" Франція 3:0
Голи: 1:0 – 18 Промес, 2:0 – 50 Альварес, 3:0 – 62 Тальяфіко.
Аякс – Онана, Мартінес (Еккеленкамп, 88), Блінд, Тальяфіко, Альварес, Тадич, Промес, десть, Нерес (Хунтелар, 83), Велтман, Зіеш (Ланг, 77).
Лілль – Меньян, Брадаріч, Габріел, Фонте, Челік, Андре, Саншеш (Луїс Араужо, 63), Іконі (Язиджі, 63), Сумаре (Шека, 77), Бамба, Осімхен.
Попередження: Онана (39), Саншеш (39).
"Челсі" Англія – "Валенсія" Іспанія 0:1
Гол: 0:1 – 74 Родріго.
Челсі – Аррісабалага, Аспілікуета, Зума (Жиру, 73), Томорі, Алонсо, Маунт (Педро, 16), Жоржина, Вілліан, Ковачич (Барклі, 80), Крістенсен, Абрахам.
Валенсія – Сіллессен, Габріел Пауліста, Гайя, Гарай, Васс, жоффрей кондогбіа, Коклен, Парехо, Черишев (Діакабі, 90), Гамейро (Максі Гомес, 70), Родріго (Лі Кан Ін, 90).
Попередження: Коклен (9), Жоржина (33), Жиру (90).
Нагадаємо, що в середу, 18 вересня, свій шлях у Лізі чемпіонів починає і донецький "Шахтар". Підопічні Луїша Каштру на ОСК "Металіст" зіграють з "Манчестер Сіті".
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