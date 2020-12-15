Португальський гранд націлився на футболіста збірної України

Нападник бельгійського "Гента" та збірної України Роман Яремчук потрапив у сферу інтересів лісабонського "Спортинга".

Як повідомляє видання A Bola, португальський клуб готовий розпочати переговори з командою нашого співвітчизника вже в зимове трансферне вікно (ТВ). Його контракт з "Гентом" діє до літа 2023 року.

У нинішньому сезоні Яремчук взяв участь у 19 матчах у всіх змаганнях, забив у них 10 голів і віддав 4 результативні передачі. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 11 млн євро.

Нагадаємо, що на початку сезону 2020/21 наш співвітчизник посварився з головним тренером бельгійців Ласло Болоні, після чого той запропонував Роману шукати собі нову команду. Через незадовільні результати румунський фахівець був звільнений, але це не змінило думку Яремчука, який перед закриттям літнього ТВ розповів, що просив керівництво "Гента" відпустити його в іншу команду. Незважаючи на це, українця вирішили не продавати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі чемпіонату Бельгії наш співвітчизник відзначився ефектним переможним голом на останніх хвилинах.