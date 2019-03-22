Португалія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Збірна України з футболу в п'ятницю, 22 березня, проведе стартовий матч кваліфікації до чемпіонату Європи-2020.

Суперником команди Андрія Шевченка стане переможець континентальної першості 2016 року Португалія. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія – Україна. Початок гри на стадіоні "Да Луш" в Лісабоні – о 21:45 за київським часом.

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ДЕ ДИВИТИСЯ ПОРТУГАЛИЯ – УКРАЇНА

Підтримати "жовто-синіх" можна буде у екранів телевізорів. Прямий ефір зі столиці Португалії проведе телеканал "Футбол 1", де показ гри буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, трансляцію поєдинку можна буде побачити на російському телеканалі "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАЇНА

Явним фаворитом гри, на думку букмекерів, є чинні чемпіони Європи. Ставки на перемогу португальської команди приймаються з коефіцієнтом 1,42.

Нічия оцінюється котируванням 4,50. А показники на успіх збірної України досягають рівня 8,90.

Клеман Тюрпен

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили досвідченій бригаді арбітрів з Франції, яку очолює Клеман Тюрпен.

Допомагати йому будуть лінійні асистенти Ніколя Дані та Сіріль Гріньоре. Роль четвертого судді виконає Бенуа Мелло.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фернанду Сантуш, головний тренер збірної Португалії:

– Всі ми повинні зрозуміти, що для збірної настає новий етап. Вперше в своїй історії національна команда Португалії почне кваліфікацію до Євро-2020 в статусі чемпіона, і це тільки додає нам відповідальності. Для нас важлива підтримка португальських вболівальників в нашому поєдинку з Україною. До речі, хочу відзначити, що в української збірної – кваліфіковані гравці, а її базовим клубом є "Шахтар", очолюваний португальським фахівцем Паулу Фонсекою. Тому, нас чекає непростий протистояння.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ФФУ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Португалія – хороша команда, у якої є класні виконавців. Будемо шукати всілякі стратегії, щоб увести Роналду подалі від воріт. Ми знаємо, що він відмінно грає в штрафній, і його хет-трик в матчі Лізі чемпіонів, в черговий раз говорить про те, що вік для нього – не перешкода. Тренерський штаб подивився безліч ігор збірної Португалії і є чітке розуміння того, що повинна робити наша команда.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія: Патрісіу – Канселу, Пепе, Рубен Діаш, Руй Маріу – Рубен Навеш, Піцці, Вільям Карвальо – Бернарду Сілва, Роналду, Адрієн Сілва

Україна: Пятов – Караваєв, Бурда, Кривцов, Матвієнко – Марлос, Малиновський, Степаненко, Зінченко, Коноплянка – Мораес

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди двічі зустрічалися одна з одною в кваліфікації до ЧС-1998. Українці на останніх хвилинах вирвали сенсаційну перемогу – 2:1. Причому в складі Португалії тоді грали такі зірки, як Фернандо Коуту, Луїш Фігу, Руй Кошта, Жоао Пінту...

У Лісабоні піренейці взяли реванш 1:0, проте "жовто-сині" в результаті фінішували вище суперника і потрапили до плей-офф відбіркового турніру, де в скандальному протистоянні поступилися Хорватії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко різко відреагував на питання про майбутнє в команді скандального захисника Ярослава Ракицького.

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