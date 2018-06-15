Португалія та Іспанії забили 6 м'ячів у суперматчі ЧС-2018

Збірна Іспанії і Португалії видали феноменальну гру в стартовому матчі групового турніру чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Підопічні Фернандо Йерро та Фернанду Сантуша зіграли в розкішну нічию - 3:3.

Команди без розгойдування взялися за справу. Вже на 4-й хвилині Кріштіану Роналду фінтами переграв Начо і змусив суперника сфолити у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який сам португалець і реалізував.

Іспанці деякий час приходили до тями, ледь не пропустивши вдруге. Однак в середині тайм Дієго Коста, здорово розібравшись із захисниками, відправив м'яч у сітку воріт Патрісіу.

Здавалося, що іспанці повернулися в гру, але перед самою перервою воротар Давид де Хеа, допустив дикий ляп, дозволивши Роналду зробити дубль.

На початку другого тайму Коста після розкішного розіграшу штрафного зумів зрівняти рахунок в матчі, буквально занісши м'яч у сітку. А ще через три хвилини Начо просто космічним ударом вперше вивів іспанців вперед.

Наставник португальців за допомогою замін спробував повернути хід гри на свою користь, але іспанці досить спокійно вели хід подій. Але на 88-й хвилині в центрі уваги знову опинився Кріштіану Роналду. Капітан португальців ударом зі штрафного зрівняв рахунок в матчі.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Сочі, стадіон "Фішт"

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Португалія - Іспанія 3:3 (2:1, 1:2)

Голи: 1:0 - 4, пенальті Роналду, 1:1 - 24 Дієго Коста, 2:1 - 44 Роналду, 2:2 - 55 Дієго Коста, 2:3 - 58 Начо, 3:3 - 88 Роналду.

Португалія - Руй Патрісіу, Пепе, Геррейро, Соареш, Фонте, Вільям Карвалью, Моутінью, Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80), Бернарду Сілва (Куарежма, 69), Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68), Роналду.

Іспанія - де Хеа, Піке, Альба, Начо, Рамос, Бускетс, Коке, Іско, Сільва (Васкес, 86), Іньєста (Алькантара, 70), Дієго Коста (аспасиев, 77).

Попередження: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч чемпіонату світу 2018 року між збірними Іспанії та Португалії викликав глузування в мережі.