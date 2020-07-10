Португалія сенсаційно виграла Євро-2016 після травми Роналду: як це було

10 липня 2016 року збірна Португалії здобула сенсаційну перемогу над Францією в фіналі чемпіонату Європи, який пройшов у Парижі на "Стад де Франс".

Господарі турніру й так вважалися фаворитами вирішального поєдинку, а після травми Кріштіану Роналду на самому початку матчу здавалося, що у його команди майже не залишилося шансів. Незважаючи на це, португальцям вдалося вистояти до кінця основного часу і забити переможний гол на 109-й хвилині додаткового часу зусиллями Едера. Тоді нападник відзначився своїм першим і поки що єдиним голом у складі національної збірної в офіційних матчах.

Відзначимо, що для Португалії ця перемога стала першою на великих міжнародних змаганнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня 2012 року збірна Іспанії розгромила збірну Італії у фіналі Євро-2012 в Києві.