МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Португалія подала протест на матч із Україною

Читати матеріал російською

Федерація футболу Португалії (ФФП) направила в Європейський футбольний союз (УЄФА) скаргу на Україну за нібито неправильно натуралізованого гравця нашої збірної бразильця Жуніора Мораеса.

Місцеве авторитетне видання futebol365.pt, посилаючись на власні джерела в ФФП стверджує, що документ про неправомірне використання "синьо-жовтою" командою Мораеса був відправлений в УЄФА ще у вихідні.

Португальці сподіваються, що Союз задовольнить їхню вимогу і присудить їхній збірній технічну перемогу над Україною.

Підтверджують цю інформацію й інші португальські ЗМІ:

"ФФП направив скаргу на Мораеса в УЄФА"

"ФФП направив скаргу на Мораеса в УЄФА"

sabado.pt

Нагадаємо, що раніше офіційний протест на результат матчу проти збірної України подав Люксембург.

Новини
Україна на останній хвилині вирвала вольову перемогу над Люксембургом у відборі Євро-2020

Раніше з'явилася інформація, що збірна України може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі кваліфікації чемпіонату Євро з футболу-2020 з Португалією і Люксембургом через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса.

Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol пред'явило докази нібито порушення процедури.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Місце
Португалія
Теги
збірна України з футболузбірна Португалії з футболу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
20
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
в вован
в вован
Одно слово, ХОХЛОНЕДОУМКИ
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Бор Тарас
Бор Тарас
Ну куй с ним, Люксембургом.Но португальцам, мягко говоря,должно быть стыдно за свои жалкие потуги.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Северг Олег
Северг Олег
И вот всё у Украины так. Как же офигивают люди во всё мире от этой страны. Просто какая то страна по ошибке. Ничего не могут сделать что бы не вляпаться в итоге в говнецо. И что бы потом за них не было бы стыдно
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки