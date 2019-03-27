Португалія подала протест на матч із Україною

Федерація футболу Португалії (ФФП) направила в Європейський футбольний союз (УЄФА) скаргу на Україну за нібито неправильно натуралізованого гравця нашої збірної бразильця Жуніора Мораеса.

Місцеве авторитетне видання futebol365.pt, посилаючись на власні джерела в ФФП стверджує, що документ про неправомірне використання "синьо-жовтою" командою Мораеса був відправлений в УЄФА ще у вихідні.

Португальці сподіваються, що Союз задовольнить їхню вимогу і присудить їхній збірній технічну перемогу над Україною.

Підтверджують цю інформацію й інші португальські ЗМІ:

"ФФП направив скаргу на Мораеса в УЄФА" sabado.pt

Нагадаємо, що раніше офіційний протест на результат матчу проти збірної України подав Люксембург.

Раніше з'явилася інформація, що збірна України може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі кваліфікації чемпіонату Євро з футболу-2020 з Португалією і Люксембургом через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса.

Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol пред'явило докази нібито порушення процедури.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

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