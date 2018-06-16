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Португалія - ​​Іспанія: відео голів ЧС-2018

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Збірні Португалії та Іспанії в матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу-2018 видали фантастичний матч, забивши шість м'ячів.

OBOZREVATEL представляє вашій увазі відео голів.

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Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Португалія - Іспанія 3: 3 (2: 1, 1: 2)

Португалія - Руй Патрісіу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро, Бернарду Сілва (Куарежма, 69), Моутінью, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80), Роналду.
Іспанія - Де Хеа, Начо, Піке, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Іньєста (Алькантара, 70), Сільва (Васкес, 86), Дієго Коста (аспасиев, 77), Іско.
Попередження: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

1: 0 - 4, пенальті Роналду,

1: 1 - 24 Дієго Коста,

2: 1 - 44 Роналду,

2: 2 - 55 Дієго Коста,

2: 3 - 58 Начо,

3: 3 - 88 Роналду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення чемпіонатів світу.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Кріштіану Роналду
Об'єкти
збірна Португалії з футболузбірна Іспанії з футболу
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