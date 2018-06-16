Португалія - ​​Іспанія: відео голів ЧС-2018

Збірні Португалії та Іспанії в матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу-2018 видали фантастичний матч, забивши шість м'ячів.

OBOZREVATEL представляє вашій увазі відео голів.

Новини Кріштіану Роналду встановив історичний рекорд чемпіонатів світу

Португалія - Іспанія 3: 3 (2: 1, 1: 2) Португалія - Руй Патрісіу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро, Бернарду Сілва (Куарежма, 69), Моутінью, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80), Роналду.

Іспанія - Де Хеа, Начо, Піке, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Іньєста (Алькантара, 70), Сільва (Васкес, 86), Дієго Коста (аспасиев, 77), Іско.

Попередження: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

1: 0 - 4, пенальті Роналду,

1: 1 - 24 Дієго Коста,

2: 1 - 44 Роналду,

2: 2 - 55 Дієго Коста,

2: 3 - 58 Начо,

3: 3 - 88 Роналду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення чемпіонатів світу.