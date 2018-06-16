Португалія - ​​Іспанія: відео голів ЧС-2018

Збірні Португалії та Іспанії в матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу-2018 видали фантастичний матч, забивши шість м'ячів.
OBOZREVATEL представляє вашій увазі відео голів.
Португалія - Іспанія 3: 3 (2: 1, 1: 2)
Португалія - Руй Патрісіу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро, Бернарду Сілва (Куарежма, 69), Моутінью, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80), Роналду.
Іспанія - Де Хеа, Начо, Піке, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Іньєста (Алькантара, 70), Сільва (Васкес, 86), Дієго Коста (аспасиев, 77), Іско.
Попередження: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).
1: 0 - 4, пенальті Роналду,
1: 1 - 24 Дієго Коста,
2: 1 - 44 Роналду,
2: 2 - 55 Дієго Коста,
2: 3 - 58 Начо,
3: 3 - 88 Роналду.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кріштіану Роналду став автором унікального досягнення чемпіонатів світу.
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