Португалія - ​​Іспанія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Чемпіон Європи збірна Португалії у стартовому поєдинку чемпіонату світу з футболу 2018 року зіграє з командою Іспанії. Поєдинок відбудеться на сочинському стадіоні "Фішт" у п'ятницю, 15 червня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія - Іспанія. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.

Іспанці стали головним ньюзмейкером напередодні старту російського мундіалю. За день до старту турніру зі своєї посади був звільнений головний тренер команди Хулен Лопетегі. Таким чином Королівська федерація футболу Іспанія (RFEF) відреагувала на призначення 50-річного фахівця наставником мадридського "Реала".

Це викликало обурення серед футболістів "фурії рохи". Серхіо Рамос навіть зчепився з главою RFEF на одному з тренувань. До слова, новим головним тренером збірної Іспанії став знаменитий Фернандо Йерро.

Португальці і іспанці зустрічалися один з одним аж 35 разів. Перевага на боці "фурії рохи", яка виграла 16 матчів при шести поразках. Єдина гра на чемпіонатах світу між суперниками відбулася у 2010-му році у ПАР. Тоді Іспанія мінімально обіграла "європейських бразильців" - 1:0.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Сочі, стадіон "Фішт"

Головний арбітр: Джанлука Роккі (Італія)

Португалія - Іспанія - 0:0

Португалія (орієнтовний склад): Руй Патрісіу - Рафаел Геррейру, Жозе Фонте, Пепе, Седрік Соареш - Жуан Маріу, Моутінью, Вільям Карвалью, Бернарду Сілва - Кріштіану Роналду, Гонсалу Гедеш

Іспанія (орієнтовний склад): Давид де Хеа - Жорді Альба, Серхіо Рамос, Жерар Піке, Начо - Серхіо Бускетс, Тіаго Алькантара - Андрес Іньєста, Іско, Давид Сільва - Дієго Коста.

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7 ГОДИН ДО МАТЧУ. Доброго дня, любителі футболу! У Сочі пройде центральний поєдинок ігрового дня на чемпіонаті світу 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос розпсихувався напередодні зустрічі з Португалією на ЧС-2018.