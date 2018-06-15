Португалія - ​​Іспанія: огляд матчу ЧС-2018

Завершився матч першого туру в групі В чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії.

Вболівальники в Сочі на стадіоні "Фішт" стали свідками гольової феєрії - шість забитих м'ячів. А ще насолодою для глядачів стала неповторна гра лідера португальської команди Кріштіану Роналду, його хет-трик і парочка історичних досягнень.

Обидві команди показали всю міць, яку мають. У наступних іграх збірним-учасницям ЧС доведеться дуже постаратися, щоб затьмарити гру португальців та іспанців.

Вашій увазі відео найцікавіших моментів гри.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Португалія - Іспанія 3:3 (2:1, 1:2)

Голи: 1:0 - 4, пенальті Роналду, 1:1 - 24 Дієго Коста, 2:1 - 44 Роналду, 2:2 - 55 Дієго Коста, 2:3 - 58 Начо, 3:3 - 88 Роналду.

Португалія - Руй Патрісіу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейро, Бернарду Сілва (Куарежма, 69), Моутінью, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80), Роналду.

Іспанія - Де Хеа, Начо, Піке, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Іньєста (Алькантара, 70), Сільва (Васкес, 86), Дієго Коста (аспасиев, 77), Іско.

Попередження: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

Як повідомлявOBOZREVATEL, збірна Іспанії за день до старту мундіалю змінила головного тренера.