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26 грудня • оновлено в 15:37
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Портал Transfermarkt відреагував на невдоволення українського футболіста

1.7т
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Відомий сайт Transfermarkt видалив інформацію про дві останні травми українського футболіста "Кайсеріспора" Артема Кравця після гнівного посту нападника в Instagram.

Як повідомляє Tribuna, останньою травмою в профілі українця тепер значиться міжхребцева грижа, через яку він пропустив майже усю першу половину сезону. Раніше на сторінці Кравця була розміщена інформація про відсутність нападника внаслідок нестачі тренувальної практики (17 днів) і пошкодження плеча (1 день).

Артем Кравець

Артем Кравець

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Нагадаємо, що форвард "Кайсеріспора" за допомогою Instagram публічно звернувся до порталу Transfermarkt з вимогою вилучити неправдиві дані з його профілю. Українець вже видалив свій пост.

У поточному сезоні на рахунку Артема Кравця 3 голи в 5 матчах за турецький клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній форвард київського "Динамо" Браун Ідеє згадав про виступи за український клуб у часи Євромайдану.

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Особа
Артем Кравець
Місце
Туреччина
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