Порох забив Зеленському: епізод чемпіонату України викликав ажіотаж у мережі

На футбольному матчі чемпіонату України в першій лізі гол у ворота ФК "Суми", який захищав воротар на прізвище Зеленський, забив гол захисник МФК "Миколаїв" на прізвище Порох.

Такий курйозний збіг прізвищ двох екс-кандидатів на пост президента України викликав ажіотаж серед уболівальників.

tribuna.com

Зазначимо, що в протоколі гол Богдана Пороха на 60-й хвилині, який зробив рахунок 5:0, оформили як автогол Олександра Яцюченка. У підсумку матч завершився з рахунком 8:0. Це стало для "Сум" найбільшою поразкою в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в матчі Першої ліги чемпіонату України "Рух" (Винники) – "Волинь" (Луцьк) один із футболістів показав рефері жовту картку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram