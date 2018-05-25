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"Наче зграя собак": у Києві натовп у масках напав на фанів "Ліверпуля"

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У Києві ввечері, 24 травня, невідомі у масках напали на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів.

Фани отримали порізи та рани голови і шиї, повідомляє 112 з посиланням на Daily Mirror.

Зазначається, що поліція затримала двох нападників, а також одного вболівальника "Ліверпуля".

За даними джерела, інцидент стався в одному зі столичних ресторанів. Група з 20 хуліганів у масках атакувала уболівальників "Ліверпуля", які перебували у закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці.

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Як зазначає "Спорт Експрес", здебільшого у закладі перебували 50-річні англійські вболівальники.

"Ми обідали, розмовляючи про бізнес, - наводить Daily Mirror слова одного з потерпілих. - Я приїхав сюди не для цього. Я приїхав подивитися футбол. Вони прийшли сюди, наче зграя собак. Це було жахливо".

Другий уболівальник, якого затримала поліція, також розповів про ситуацію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, до нападу можуть бути причетні фанати футбольного клубу ЦСКА (Київ).

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці з уболівальниками англійського футбольного клубу "Ліверпуль" у Києві, і до управління поліції доправили двох постраждалих іноземців. Стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Пізніше стаття була перекваліфікована у групове хуліганство.

Затримані є студентами одного з вищих навчальних закладів столиці, заявляє начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко.

"Двоє були затримані, доправлені в районне управління, це громадяни України ... 1997 року народження, студенти одного з вишів Києва, відмовилися від надання пояснень", - сказав Крищенко.

При цьому радник глави МВС Зорян Шкіряк закликав не нагнітати обстановку і сказав, що "нічого страшного не сталося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько тисячі прихильників "Ліверпуля" скасували рейси до Києва через те, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані у київській фан-зоні.

Читайте все новости по теме "фінал Ліги чемпіонів" на Обозревателе.

Темы
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Место
УкраїнаКиїв
Объект
ФК Ліверпуль
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Yaskevych Valeriy
Yaskevych Valeriy
"Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків - це що ЖАРТ! чи у нас аєропорт перегужен....
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Petrov Victor
Petrov Victor
Какое,на хер"мелкое хулиганство"? Банда действовала джля дискредитации страны! Именно таким образом нападали в 2012 на шотландских БОЛЕЛЬШИКОВ(не фанатов)-пожилых людей,не склонных к "махалову". Но ведь именно их выбирает для"подвигов"эта стая подонков. Я сомневаюсь,что ЭТИМ плотно зайьётся Аваков и К*(СБУ также не мешало бы подключиться).Допросить,как следует,выяснить все связи и выкорчевать эту кодлу до основания. Я,почему-то ,уверен,что нападения и убийства АТО-шников-их работа.(
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Малышко Лидия
Малышко Лидия
расстраивает одно: бесконечная тупость отдельных молодых и не очень , людей...Откуда такая агрессия? Из-за отсутствия мозгов! Люди приехали в гости!!!! Бараны недоношенные...Более того, рашка постоянно нанимает наших ублюдков , любящих рузький мир чтоб всячески нагадить..Неужели мкужчины перевелись СРАЗу локализовать такие вспышки идиотизма и предательства? И Аваков не нужен при этом...Хотя тоже ОНО могло бы позаботиться о безопасности людей...
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