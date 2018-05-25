"Наче зграя собак": у Києві натовп у масках напав на фанів "Ліверпуля"

У Києві ввечері, 24 травня, невідомі у масках напали на вболівальників футбольного клубу "Ліверпуль", які приїхали до української столиці на фінал Ліги чемпіонів.

Фани отримали порізи та рани голови і шиї, повідомляє 112 з посиланням на Daily Mirror.

Зазначається, що поліція затримала двох нападників, а також одного вболівальника "Ліверпуля".

За даними джерела, інцидент стався в одному зі столичних ресторанів. Група з 20 хуліганів у масках атакувала уболівальників "Ліверпуля", які перебували у закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці.

Як зазначає "Спорт Експрес", здебільшого у закладі перебували 50-річні англійські вболівальники.

"Ми обідали, розмовляючи про бізнес, - наводить Daily Mirror слова одного з потерпілих. - Я приїхав сюди не для цього. Я приїхав подивитися футбол. Вони прийшли сюди, наче зграя собак. Це було жахливо".

Другий уболівальник, якого затримала поліція, також розповів про ситуацію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, до нападу можуть бути причетні фанати футбольного клубу ЦСКА (Київ).

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

The Daily Mirror

Правоохоронці затримали двох осіб, які брали участь у бійці з уболівальниками англійського футбольного клубу "Ліверпуль" у Києві, і до управління поліції доправили двох постраждалих іноземців. Стосовно двох затриманих склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Пізніше стаття була перекваліфікована у групове хуліганство.

Затримані є студентами одного з вищих навчальних закладів столиці, заявляє начальник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко.

"Двоє були затримані, доправлені в районне управління, це громадяни України ... 1997 року народження, студенти одного з вишів Києва, відмовилися від надання пояснень", - сказав Крищенко.

При цьому радник глави МВС Зорян Шкіряк закликав не нагнітати обстановку і сказав, що "нічого страшного не сталося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, близько тисячі прихильників "Ліверпуля" скасували рейси до Києва через те, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" не зміг виділити час для посадки літаків.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані у київській фан-зоні.