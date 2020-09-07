Поразки суперників України на Євро-2020: результати Ліги націй 7 вересня

Збірна Італії здобула виїзну перемогу над командою Нідерландів в центральному матчі другого туру групи 1 Дивізіону А Ліги націй.

Команда Роберто Манчіні взяла три очки в грі з одним із суперників українців на Євро-2020 завдяки голу півзахисника "Інтера" Ніколо Барелли у компенсований до першого тайму час.

Футболіст "нерадзуррі" скористався навісом на лінію воротарського майданчика і красивим ударом відправив м'яч у сітку. Завдяки цьому успіху італійці вийшли на перше місце в групі.

Нідерланди – Італія 0: 1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 45 Барелла.

З інших результатів дня варто виділити поразку ще одного опонента українців на єврофорумі австрійців. Підопічні Франка Фоди поступилися вдома Румунії

Вашій увазі всі результати ігрового дня.

Австрія – Румунія 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 3 Алібек, 1:1 – 17 Баумгартнер, 1:2 – 51 Григоре, 1:3 – 69 Максим, 2:3 – 80 Онісиво.

Боснія і Герцеговина – Польща 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 24, пенальті Хайрадіновіч, 1:1 – 45 Глік, 1:2 – 67 Гросицьки.

Казахстан – Білорусь 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 53 Бордачов, 1:1 – 62 Аймбетов, 1:2 – 86 Лисакович.

Чехія – Шотландія 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 11 Пішаків, 1:1 – 27 Дайкс, 1:2 – 52, пенальті Крісті.

Албанія – Литва 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 50 Казлаускас.

Ізраїль – Словаччина 1:1 (0:1, 1:0)

Гол: 0:1 – 14 Дюриш, 1:1 – 90 Ельмкіс.

Північна Ірландія – Норвегія 1:5 (1:3, 0:2)

Голи: 0:1 – 2 Ельюнуссі, 1:1 – 6 Макнейра, 1:2 – 7 Холанд, 1:3 – 19 Серлот, 1:4 – 47 Серлот, 1:5 – 58 Холанд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку збірної Португалії Кріштіану Роналду змусили надіти маску під час матчу Ліги націй: Відеофакт.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!