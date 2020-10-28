Поразка Росії і порятунок "Реала": результати Ліги чемпіонів 27 жовтня

Вісьмома матчами в групах A, B, С і D в Європі стартував 2-й тур Ліги чемпіонів УЄФА.

Крім сенсації в Києві, де донецький "Шахтар" вистояв нульову нічию з "Інтером", варто відзначити чудесний порятунок мадридського "Реала". Іспанці програвали 0:2, але забили на 87-й і 93-й хвилинах.

Також варто відзначити другу поспіль поразку російського "Локомотива". Домашня гра проти мюнхенської "Баварії" завершилася з рахунком 1:2.

Ліга чемпіонів: результати 27 жовтня

Група А

"Локомотив" Росія – "Баварія" Німеччина 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 13 Горетцка, 1:1 – 70 Міранчук, 1:2 – 79 Кімміх.

Локомотив – Гільєрме, Серкейра, Живоглядов, Рибус, Ігнатьєв (Жемалетдінов, 76), Крихов'як, Міранчук, Куликов (Лисакович, 89), Чорлука (Райковіч, 46), Зе Луїш, Смолов (Рибчинський, 75).

Баварія – Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Люка Ернандес, Горетцка (Хаві Мартінес, 46), Кімміх, Мюллер (Гнабрі, 46), Толіссо, Коман (Дуглас Коста, 69), Левандовскі.

Попередження: Живоглядов (17), Люка Ернандес (48), Серкейра (50), Жемалетдінов (84).

"Атлетіко" Іспанія – "Ред Булл" Австрія 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 1:0 – 29 Льоренте, 1:1 – 40 Собослаі, 1:2 – 47 Беріша, 2:2 – 52 Жоау Фелікс, 3:2 – 85 Жоау Фелікс.

Атлетіко – Хмара, Тріпп'єр, Лоді (Ермосо, 82), Феліпе, Савич, Еррера (Торрейра, 82), Коке, Корреа, Льоренте, Жоау Фелікс, Суарес (Лемар, 82).

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Вебер (Онгене, 63), Крістенсен, Рамальо, Юнузович (Ашімеру, 63), Мвепу, Собослаі, Камара, Беріша, Дака (Койта, 30; Окафор, 84).

Попередження: Рамальо (12), Вебер (23), Льоренте (64).

Група B

"Шахтар" Україна – "Інтер" Італія 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтар – Трубін, Додо, Бондар, Хочолава (Матвієнко, 62), Корнієнко, Маркос Антоніо, Соломон, Тете, Майкон, Дентіньо (Тайсон, 15), Марлос (Алан Патрік, 88).

Інтер – Ханданович, Хакимі, Бастони, де Врей, Янг (Пінамонті, 85), Барелла, Відаль (Еріксен, 79), Брозовіч, Д`Амброзіо (Дарміан, 80), Мартінес (Перішич, 72), Лукаку.

Попередження: Бастони (31), Відаль (64).

"Боруссія" М Німеччина – "Реал Мадрид" Іспанія 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 33 Тюрам, 2:0 – 58 Тюрам, 2:1 – 87 Бензема, 2:2 – 90 Каземіро.

Боруссія М – Зоммер, Ельведі, Гинтер, Лайнер, Бенсебайні, Хофманн, Крамер, Штіндль (Вольф, 79), Нойхаус, Плеа (Емболо, 79), Тюрам (Херрманн, 71).

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Варан, Менді, Васкес, Каземіро, Кроос (Модріч, 71), Асенсио (Родріго, 84), Вальверде, Вінісіус Жуніор (Азар, 70), Бензема.

Попередження: Штіндль (55), Бенсебайні (79), Нойхаус (85), Каземіро (89).

Група C

"Порту" Португалія – "Олімпіакос" Греція 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 11 Фабіу Вієйра, 2:0 – 85 Сержіу Олівейра.

Порту – Марчесін, мбембе, Манафа, Пепе, Санусі, Отава (Груйіч, 70), Урібе, Корона (Еванілсон, 69), Фабіу Вієйра (Накадзіма, 60), Марега, Сержіу Олівейра (Ромаріо Баро, 89).

Олімпіакос – Жозе Са, Холебас (Рубен Вінагре, 70), Рубен Семеду, Сіссе, Рафінья, Бухалакіс (Пепе, 84), Ранджеловіч (Брума, 70), Масурас (Фортуніс, 53), Мвіла, Вальбуена (Кока, 84), Ель-Арабі.

Попередження: Корона (61), Фортуніс (80), Урібе (82), Манафа (90).

"Марсель" Франція – "Манчестер Сіті" Англія 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 18 Ферран Торрес, 0:2 – 76 Гюндоган, 0:3 – 81 Стерлінг.

Марсель – Манданда, Амаві, Сакаї, Балерді, Камара, Флоріан Товен (Пайєт, 78), Ронж (Сансон, 64), Чалет-Цар, Радоніч (Бенедетто, 78), Альваро Гонсалес, Кюізанс (Гуйє, 85).

Манчестер Сіті – Едерсон, Рубен Діаш, Лапорт (Стоунз, 77), Уокер, Зінченко (Жоау Канселье, 68), Фоден, де Брюйне (Палмер, 82), Стерлінг, Гюндоган (Бернарду Сілва, 78), Ферран Торрес (Марез, 77), Родрі.

Попередження: Лапорт (58), Амаві (62), Чалет-Цар (71).

Група D

"Ліверпуль" Англія – "Мідтьюлланд" Данія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 55 Діогу Жота, 2:0 – 90, пенальті Салах.

Ліверпуль – Аліссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, Фабіньо (Вільямс, 30), Мілнер, Шакірі, Діогу Жота (Фірміно, 81), Хендерсон (Вейналдум, 46), Мінаміно (Мане, 60), орігамі (Салах, 60 ).

Мідтьюлланд – Андерсен, Андерссон, Святченко, Шольц, Пауліньо Сілва, Систо (Евандер, 72), мАбілою (Андерсон, 66), Оньека, Дрейер, Каюсте (Краєв, 81), Каба (Пфайффер, 81).

Попередження: Шольц (19), Оньека (25), Каюсте (32), Мілнер (41), Пауліньо Сілва (90).

"Аталанта" Італія – "Аякс" Нідерланди 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 30, пенальті Тадич, 0:2 – 38 Траоре, 1:2 – 54 Сапата, 2:2 – 60 Сапата.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Толо, Гімшіті, Гозенс, Ілічіч (Малиновський, 78), Фройлер, Гомес (Мюріель, 78), Пашаліч, Ромеро, Сапата.

Аякс – Онана, Мазрауі (Клайбер, 56), Схюрс, Блінд, Тальяфіко, Тадич, Классен, Антоні (Лабьяд, 90), Гравенберх, Нерес (Промес, 69), Траоре.

Попередження: Траоре (6), Классен (20), Ілічіч (23), Мазрауі (25), Гімшіті (66), Малиновський (90).

Відзначимо, що в середу, 28 жовтня, свій матч в Лізі чемпіонів проведе київське "Динамо". Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть гру.