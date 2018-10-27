''Поранений "Реал'': тренер "Барселони" висловився перед Ель-Класіко

Головний тренер каталонської "Барселони" Ернесто Вальверде оцінив "Реал" перед ель-класико, яке відбудеться 28 жовтня на "Камп Ноу". Іспанський фахівець зазначив, що криза в команді суперника може додатково мотивувати його на перемогу в майбутньому протистоянні.

"У таких іграх є багато різних факторів, в тому числі емоційних. Ми добре знаємо силу мадридської команди. Поранений "Реал" ще небезпечніше, краще було б, щоб завтра ми грали з "Реалом", у якого все в порядку. Мадрид небезпечний. Це команда, яка створює небезпечні моменти. У матчі з "Леванте" у них було 10 реальних шансів забити, що свідчить про хороший атакуючий потенціал. Це змушує мене поставитися до Ель-Класіко з особливою обережністю", - цитує Вальверде авторитетний іспанський ресурс Marca.

Ернесто Вальверде FC Barcelona

Нагадаємо, що матч "Барселона" - "Реал" розпочнеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі не зможе взяти участь в Ель-Класико через травму.