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''Поранений "Реал'': тренер "Барселони" висловився перед Ель-Класіко

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Головний тренер каталонської "Барселони" Ернесто Вальверде оцінив "Реал" перед ель-класико, яке відбудеться 28 жовтня на "Камп Ноу". Іспанський фахівець зазначив, що криза в команді суперника може додатково мотивувати його на перемогу в майбутньому протистоянні.

"У таких іграх є багато різних факторів, в тому числі емоційних. Ми добре знаємо силу мадридської команди. Поранений "Реал" ще небезпечніше, краще було б, щоб завтра ми грали з "Реалом", у якого все в порядку. Мадрид небезпечний. Це команда, яка створює небезпечні моменти. У матчі з "Леванте" у них було 10 реальних шансів забити, що свідчить про хороший атакуючий потенціал. Це змушує мене поставитися до Ель-Класіко з особливою обережністю", - цитує Вальверде авторитетний іспанський ресурс Marca.

Ернесто Вальверде

Ернесто Вальверде

FC Barcelona

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Нагадаємо, що матч "Барселона" - "Реал" розпочнеться 28 жовтня о 17:15 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі не зможе взяти участь в Ель-Класико через травму.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ернесто Вальверде
Об'єкти
ФК БарселонаРеал Мадрид
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