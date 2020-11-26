Попрощатися з Марадоною прийде близько мільйона осіб

У президентському палаці Каса Росада (Рожевий будинок) в Буенос-Айресі відбудеться прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, яке збирається відвідати близько мільйона людей.

Як повідомляє видання The Guardian, двері будівлі будуть відкриті для всіх охочих. Величезні натовпи людей вже зібралися біля обеліска, який є однією з головних визначних місць столиці Аргентини. Багато шанувальників великого гравця також прийшли до стадіону команди "Архентінос Хуніорс", в якому Марадона починав свою кар'єру.

Нагадаємо, що президент країни Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу, щоб вшанувати пам'ять легендарного Дієго – "найкращого футболіста світу та людини, яка принесла неймовірне щастя аргентинцям".

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про те, що Марадона помер, шокувала весь футбольний світ. Пізніше стали відомі подробиці його смерті.